周嘉洛揀游嘉欣做拍檔唔要陳瀅︰勝在有新鮮感 (20:19)

劇集《羅密歐與祝英台》進入結局周，陳茵媺今日與周嘉洛、游嘉欣、江美儀等出席劇集宣傳活動時稱不捨得，打算將上遊戲節目贏得的獎金請劇組上下食飯睇大結局，身在內地拍劇的丈夫陳豪屆時也會出席。談到陳豪在劇中跟其他女演員的親熱戲，陳茵媺說︰「我們都是演員，要尊重職業，但作為另一半當然不想他拍親熱戲。他拍攝前沒問我可不可以拍，我拍戲也不會先問准他。其實上遊戲節目跟其他人有親密接觸，我也怕尷尬，但我仍有戲癮，拍戲時入了角色就可以。」

游嘉欣近日在社交平台分享泳裝照，她笑言要趁入冬前大放送：「今年沒太多機會游水，見之前去旅行影到張靚相便分享一下。」周嘉洛笑言會分身用不同的私人社交帳戶點讚支持。他透露將在台慶夜伙拍游嘉欣組「情侶檔」演出，亦會跟薛家燕跳舞。周嘉洛說︰「我們一班男仔的手指變成羽毛，在家燕姐前面揚來揚去，我會盡力摸她。綵排時，我發現她跳舞勁，很有感染力。」被問到喜歡跟游嘉欣還是緋聞女友陳瀅拍檔時，他笑言︰「我當然是說游嘉欣，她就站在我身邊﹗勝在有新鮮感。」

江美儀演反派被網民激讚，她表示劇中只有她與鄭子誠兩位奸角，所以較突出。談到她自去年憑劇集《下流上車族》封視后後一直未接新劇，江美儀說：「急也急不來，等公司、上天安排，是我的自然會來。」她透露早前參演劉偉強執導的內地電影《水餃皇后》收穫豐富，希望事業、姻緣陸續有來。她說：「戀愛無分國界，我曾跟外國人拍拖，但同聲同氣更好，吵架時不用換語言。」

（即時娛樂）