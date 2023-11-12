新聞女王｜李施嬅狂讀新聞稿練咬字 與佘詩曼同場鬥戲 (21:17)

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧等主演的劇集《新聞女王》快將推出，「新聞女王」文慧心（佘詩曼飾）率領的「文家軍」與佐治（馬國明飾）率領的「佐治黨」在劇中鬥得你死我活，「SNK News午間新聞主播」張家妍（李施嬅飾）及其悉心栽培的熱血新人劉艷（王敏奕飾）則屬於「中立派」。

本着「你哋想點鬥點搶，I don't care」想法的家妍，一直堅守新聞專業標準，雖然實力直逼Man姐，但由於堅持中立、絕不埋堆，加上對「追求真相」的執著及為人口直心快，在SNK中得罪人多、稱呼人少。為了展示角色專業，李施嬅透露單是為了練好專業新聞主播的咬字及聲調，私下練習了數百次新聞讀稿。

與家妍一樣在新聞路上堅持初心，以維持正義及為社會有需要人士發聲的劉艷，比家妍多了一份傻勁。在SNK中被公認為「Stupid」的她，為了做新聞可以無視自身安危，直闖最危險新聞現場，以致經常狀况百出，令家妍相當頭痛兼又愛又恨！以家妍為首的「中立黨」雖然無心戀鬥，但由於做新聞手法與Man姐屢有衝突，對「文家軍」同樣造成威脅。

除了一眾主播，SNK還有兩大靈魂人物，分別是鄧智堅飾演的飛爺及SNK幕後大老闆方羅麗嫦（龔慈恩飾）。與佐治關係較為密切的飛爺，與佐治一樣擅於以手段在職場上一爭長短，並對實力超凡的Man姐諸多避忌。秉承「鷸蚌相爭，漁人得利」宗旨的他，不但不時為「文佐之爭」火上加油，更會因應不同時機「A字膊」及「邀功」。至於表面親切的方太實際是整個鬥爭圈中最老謀深算的人，一手將Man姐捧上天，亦隨時可將Man姐摧毁，比飛爺更具殺傷力。

（即時娛樂）