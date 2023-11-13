中年好聲音2｜24強名單出爐 陳麗媚被淘汰 陳燕娜甜唱《小玩意》獲讚 (12:58)

陳麗媚（左圖）獻唱《千個太陽》只獲74分，身為馬來西亞同鄉的沈宗賢喊到收唔到聲。（大會提供）

歌唱真人騷《中年好聲音2》，昨晚（12日）播出的一集，是第四部曲《廿六強勁歌金曲淘汰賽！》，評審團除了有肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有李蕙敏（Amanda）暫替陳慧嫻擔任評審。

經過一輪激戰，本回合的MVP是顏米羔，李榮耀和陳麗媚則被淘汰，最終24強名單（排名不分先後）是沈宗賢、王學琳、顏米羔、王玥、劉威煌、鄭梓浩、林若盈、譚輝智、劉可、簡潔明、古淖文、陳俞霏、陳燕娜、黃劍文、曾蜜詩、安雅希、袁思樂、陳蒨葶、梁浩賢、麥素華、朱博文、周碧嘉、林偉璣和尹新杰。

昨晚表現最出色的選手是陳燕娜，她獻唱彭羚的《小玩意》，她解釋唱這首歌的原因：「過去都係唱慘情歌，成日苦口苦面，今次想挑戰自己唱得Sweet少少同埋開心啲。」

陳燕娜甜美的演出，最終獲得85分佳績，張佳添大讚：「要讚你嘅氣息，呢首歌最大挑戰係要用好靚嘅氣，唱好長嘅句子，第二個挑戰係要有好靚嘅頭聲，只要一唔靚，成件事就會冧檔，我覺得好Enjoy。」Amanda則說：「呢啲歌要用陰力，你係用到嘅，我好開心好欣賞，同埋玩真假音要不斷練習，你都算係高水準！」

來自馬來西亞的陳麗媚獻唱《千個太陽》，可惜表現並未獲評審青睞，最終只獲得74分，令到獲得75分、坐足成晚危險區的沈宗賢，逃過被淘汰命運，惟同是來自馬來西亞的沈宗賢卻高興不起來，更忍不住爆喊說：「我真係冇諗過係佢，因為我哋兩個都係馬來西亞人，我覺得佢唱得好好。」

陳麗媚進入危險區後，即時與沈宗賢攬攬並安慰道：「好驚我哋兩個都出局，唔緊要啦，起碼仲有一個（馬來西亞）代表，係咪先？」

26名選手演出完畢後，最終獲得73分的李榮耀和獲得74分的陳麗媚被淘汰，身為懲教主任的榮耀除了感謝家人的支持，還非常感謝一班同事的幫助和鼓勵，獲女兒到場支持的陳麗媚則說：「我個女難得嚟到，但媽媽就攞唔到好成績，不過我真係盡咗力，同埋好開心識到你哋（指一班參賽者）。」

（即時娛樂）