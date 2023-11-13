施焯日3招俘虜「檳榔西施」 行仔爛Gag失靈 跟「藍鯨」零交流 (14:38)

最受歡迎是節目首周登場的職業啦啦隊隊員賴可，以及重機女神網紅江江。（大會提供）

J2節目《浪漫台灣48小時》由施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）主持。Arthur和行仔飛到台灣跟8位女生約會，早前他們去到紅磡做街訪，想知道少男對8位女生印象。即場答案可算一面倒，最受歡迎是節目首周登場的職業啦啦隊隊員賴可，以及重機女神網紅江江。

提到望女仔習慣，眾男生異口同聲表示首要望雙眼，其次是睇腳。情境題問到約會發現「騙圖」，會如何處理時？男生的反應簡單直接「離遠見到走咗啦」。

今（13日）明（14日）兩集Arthur和行仔會互換女伴約會，作為「情場殺手」的Arthur，短短48小時簡單3招，已成功俘虜檳榔西施芬尼的芳心。Arthur先帶芬尼到桃園夜景餐廳用「仙女棒」煙花畫心心，令她大呼浪漫。接住又出奇不意接芬尼放工，令她喜出望外。最後二人一起到工作坊製作手作蠟燭，難怪芬尼事後接受訪問時猛話︰「覺得蠻浪漫的，很少約會男生會帶我來這種地方做手作，蠻有趣的。」

另一邊的行仔跟「肉食女」藍鯨的約會，就沒有這麼順利。雖然他投女方所好，光顧桃園著名的麻糬鬆餅球店，不過藍鯨對於行仔的諧音爛gag︰「膝頭哥」、「墨西哥」、「哥哥」並不受落。行公園時又因為誤會而拖不成手，場面尷尬。事後行仔自責未夠成熟，藍鯨亦覺得對方的話題有點「硬聊」。

（即時娛樂）