容祖兒向Corinne Bailey Rae集郵 小野麗莎唱粵語版《紅日》震撼觀眾 (16:11)

澳門首屆國際音樂盛典《KoolTai MACAO MUSIC FES.2023》日前假澳門威尼斯人金光綜藝館舉行；雲集世界各地不同風格音樂單位，演出單位包括：Jessie J、Suede、Corinne Bailey Rae、Lisa Ono小野麗莎、Joanna Wang（王若琳）、魏如萱waa Wei、Schoolgirl Byebye、Koresawa、Supper Moment、per se、黃大煒、側田、Jason Kui、Zee Avi、JW王灦兒、謝天華、Lavy、Scamper、Daze in White、winifai。

今次演出單位陣容鼎盛，Jessie J甫上台Fans已尖叫不斷，在唱出《Bang Bang》及《Price Tag》時更是炸爆全場；還叫觀眾手機不要遮面，因為想見到每個人的面孔。

首次到澳門、榮獲格林美獎Best R&B Performance的英國R&B歌手Corinne Bailey Rae，受訪時感謝Fans多年一直支持，她滿意音響流程安排，更覺得今次是好好機會，讓不同地方音樂互相交流，容祖兒更化身歌迷跟對方集郵。

小野麗莎10年前已到過澳門，今次重臨澳門順道與老朋友見面，在唱《紅日》日文版時，台下觀眾已經拍爛手，到中段轉唱廣東話時更是震撼，小野麗莎說：「好開心到澳門演出又可同朋友見面，朋友知道我演出就建議我用廣東話唱《紅日》，我之前都沒有聽過廣東話版，都不算太難學，一星期就練好，好希望下年再有機會參加。」

香港代表方面有側田、JW王灝兒、謝天華、per se、Supper moment及結他手及音樂人Jason Kui。側田與Jason Kui訪問時，大讚現場音響設備外，最開心是可以有份參與這個音樂盛事，又可以見到國際音樂巨星；本身需到佛山演出的JW，為參與今次演出，也不介意行色匆匆，唱完急急腳走，JW說：「台上見到大家跟着唱，氣氛好好，辛苦都值得！」

來自台灣的魏如萱，直言今次只唱4首太少，說：「希望好快再到澳門再唱多幾首，澳門這個地方好好玩，24小時都唔夠用，今次首次澳門音樂會，同大家又可以好近距離接觸，活動上又有不同風格音樂，好抵睇又好開心！」

王若琳上一次到澳門已經是2013年，今日重臨澳門感覺好好，好像疫情前一樣，王若琳滿意自己演出也希望台下觀眾enjoy，專程唱廣東歌《忘記他》及《漫步人生路》，王若琳說：「雖然之前專輯上都有試過《漫步人生路》，今次就第一次《忘記他》，廣東歌咬字真係非常之難，我好似有唱錯咗，希望大家鍾意。」

（即時娛樂）