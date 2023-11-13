《亞洲超星團》主題曲曝光 65名練習生西裝上陣型爆舞台 (18:19)

Rain寄語他們：「作為偶像最重要的就是要自信，作為一個團隊，是要互相彌補彼此不足的地方。」（大會提供）

全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於11月25日晚上首播。《亞洲超星團》導師陣容強勁，節目召集人曾志偉邀得韓國男神Rain擔任總製作人外，還邀請蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫（C君、陸永）擔任超星導師。

官方今日（13日）發布《亞洲超星團》主題曲《閃耀/Shining》MV，65名超星練習生以灰色西裝上陣，在舞台上整齊一致勁歌熱舞；官方連日來陸續播出宣傳片，其中一段是Rain和C君＠農夫，為一班練習生打氣，Rain寄語他們：「作為偶像最重要的，就是要自信，作為一個團隊，是要互相彌補彼此不足地方。」C君則說：「新一代國際級男團，就係要大膽玩、大膽試！」

片段同時加映部分練習生演出精華，香港代表丁子朗、黃奕斌、區珀豪合體跳唱陳小春《啼笑姻緣》，他們以白色西裝上陣載歌載舞；另一香港代表冼靖峰（Archie）則與其他練習生組隊，以全白Look上陣的Archie化身白馬王子，對鏡頭大擺Chok型仔樣！

另一段宣傳片則是超星導師程瀟、朱正廷鼓勵練習生，程瀟說：「一次次超越過去，重塑自我，只為毫無保留地把更好的自己展示在舞台上！」朱正廷則說：「不因陌生舞台害怕，也不因強大對手退後，如果你自己都不認可自己了，別人怎麼會認可你。」在一眾超星導師中，朱正廷和程瀟雖然看似比較年輕，但其實背景勁猛料！

27歲的朱正廷演出經驗豐富，2017年曾赴韓國參加《PRODUCE 101 第二季》，2018年則參與內地節目《偶像練習生》並獲第6名成為限定男團NINE PERCENT成員出道，同年再與同公司的練習生組成NEXT兼擔任隊長，其微博粉絲人數高達2400萬，人氣強勁！

25歲的程瀟5歲開始學習中國舞，練得一身好「舞」功的她，被星探發掘赴韓國接受訓練，於2016年以女團宇宙少女成員身分出道，去到今年3月合約到期，宣布退出宇宙少女。程瀟擁有微博粉絲人數1241.8萬，人氣同樣高企。

（即時娛樂）