肥媽舉行粉絲聚會 玩70年代懷舊造型 獲贊助商送近700萬奬品 (18:42)

肥媽昨晚 （12日）) 舉行了「肥媽 Easycook Gala Dinner共聚狂歡音樂晚宴 2023」，和接近600位粉絲共度開心晚上。肥媽好拍檔黑妹姐（李麗霞）一早便和工作團隊到現場打點，而「中年好聲音」的評審周國豐、張佳添和伍仲衡，導師韋綺姗，以及吳大強、顏志恆、羅啟豪、支嚳儀、曹敏寳等也到場支持，支嚳儀特別製作有Bling Bling效果的蛋糕送給肥媽。

今次晚宴服飾以70年代懷舊造型為主，肥媽特別穿上Bling Bling衫連喇叭褲及鬆糕鞋，一眾來賓和粉絲也悉心打扮，韋綺姗的淑女造型和顏志恆的爆炸頭髮型最為突出。在晚宴中，好聲音多位歌手到台上獻聲，全場粉絲拍掌喝采，及至大合唱3首80年代經典歌曲時，粉絲站起來隨節奏擺動身體，將現場氣氛推至高峰，之後肥媽和黑妹姐及韋綺姗，在未排練過和未有預設歌單情况下，以自由發揮的鬥唱形式，肥媽唱《Stand By Me》時更激動地說：「我呢個阿婆，我呢個阿嫲，活到70歲都有你哋支持。」

肥媽完騷後表示，今次和粉絲聚會等了很久，感受非常深，自向歌迷會公布聚會消息後，不用2小時全場47圍枱的座位，便被他們搶購一空，有些歌迷特別從海外飛來香港，為免因遲到而錯過粉絲聚會任何一部分，他們甫落機便直接拿行李到現場。

肥媽也要多謝今次所有獎品贊助商，因為他們一共拿了價值接近700萬元的奬品，原本她提議只拿一半價值約370萬獎品送給歌迷，另一半留待下次用，但他們說絕不可能，因為這是肥媽的面子。

肥媽笑說歌迷在今次聚會又食、又拎、現場又有歌聽，這才是真正振興經濟，希望政府能聯絡不同酒樓，讓他們推出價錢相宜菜式，並加入抽獎和唱歌等元素。

（即時娛樂）