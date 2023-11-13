男韓即地獄！？｜王智德變翻譯擔當 王雍泰大膽嘗牛睪丸 (19:30)

王智德（Alton）、羅允芝（Giann）及王雍泰（Nicky）擔任主持的ViuTV全新節目《男韓即地獄！？》，今晚10時30分首播。（大會提供）

ViuTV全新節目《男韓即地獄！？》今晚（13日）10時30分首播。節目由MIRROR成員王智德（Alton）、羅允芝（Giann）及王雍泰（Nicky）擔任主持。對於女士來說，韓國是充滿化妝品、時裝和Café的天堂。另一方面，對於同行男伴來說，去韓國等於落地獄！

這番說話是事實抑或是偏見？節目希望透過6方面，包括食、玩、買、景、CP值和文化證明「男韓非地獄」。3位主持將會體驗不同旅遊行程，透過抽籤和遊戲競賽，決定誰可享受「天堂」，誰要落「地獄」。

今晚（13日）播出的一集，3位主持抵達韓國機場，便進行第一次抽籤，但只有兩個人預先安排的專車。最終決定以「包揼定輸贏」，落敗的Alton要坐一般列車入市區。幸好他在韓國住過3個月，讓他可以順利解決交通問題。

在繁忙的列車站裏，Alton不忘搞笑自誇：「有9成嘅人可能覺得，因為𠵱家係繁忙時段所以咁多人，等我代表另外嗰一成嘅人講一句，我懷疑啲人聚集喺到嘅原因係因為我。」第一日，3位主持去馬場洞畜產市場，品嘗最高級韓牛，曾經學過韓語的Alton被迫成為翻譯擔當。

3人意外地購入「地獄級的牛睪丸」，就連現場的韓國青年都表示未食過。製作組決定透過接龍遊戲，決定3人誰要品嘗秘製牛睪丸。Nicky首當其衝，成為第一個初嘗牛睪丸主持，Alton成為第二個試吃牛繽紛的主持，在品嘗之際慨歎Nicky能夠如此豁達，另一方面食到口震震向著大家說：「唔Okay！」

（即時娛樂）