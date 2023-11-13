新聞女王｜佘詩曼全黑晚裝騷纖腰顯霸氣 「藍寶石」高海寧勁搶焦 (20:55)

無綫台慶劇《新聞女王》將於翡翠台登場，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

連日來密集式進行官方宣傳的《新聞女王》，今天（13日）透過優酷官方社交網，放出6張最新官方人物造型宣傳海報，包括「文家軍」文慧心（佘詩曼飾）及徐曉薇（何依婷飾），「佐治黨」梁景仁（馬國明飾）及許詩晴（高海寧飾），以及「中立派」張家妍（李施嬅飾）及劉艷（王敏奕飾），配以宣傳語句：「人生就如這棋局，從來沒有人能夠真正掌控時代，而那些玩弄時代的人也終將會被時代所淹沒」、「提醒女王們～棋局已佈置完成，執棋之人亦是棋子，究竟誰才是真正贏家呢？」

在新一批官方造型宣傳海報中，6位演員以新鮮感十足的造型亮相，阿佘身穿全黑色透視公主袖宮廷服上場，無論是權威莊嚴的眼神或是纖幼腰肢均相當搶鏡；另外以超低胸寶藍色宮廷服造型上陣的高Ling、配以一身藍寶石首飾，同樣搶鏡。李施嬅與何依婷分別以差不多款式的白金造型亮相，王敏奕則以暗紅色造型登場，各有各漂亮。值得一提是5位女演員頭上均戴有不同款式的皇冠，以突出「女王」主題。

《新聞女王》總監製鍾澍佳受訪時，直指鎖定維多利亞時代作為造型重點，皆因想打造貼題的女王感：「我哋其實一開始就計劃要拍一個職業劇，新聞概念我相信觀眾都好清楚知道，剩番落嚟就係點樣將女王同戰場呢個概念、以更有視覺效果嘅方式呈現畀觀眾。所以我就同負責海報設計嘅同事Leo商量，用咗呢個Image。」

（即時娛樂）