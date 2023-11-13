《經典折子戲》Part 2︱梁非同演虞姬造型驚艷 梁兆明唱出真情打動觀眾 (20:22)

《經典折子戲》Part 2一連兩晚在新光戲院公演，昨晚（12日）尾場演出。這是「創意班主」彭美施（施姐）第6部粵劇作品系列，今次精選六齣折子戲，包括新《霸王別姬》 、《武松殺嫂》、《脫穽救裴》、《扈家莊》、《李後主之去國歸航》與《十奏嚴嵩》。

觀眾欣賞傳統劇目，又有新元素加入，六齣折子戲，每齣都有重點故事，包括有：梁兆明和梁燕飛配搭演《李後主》之《去國歸降》，兩人唱出真情令觀眾動容，台上演出聲淚俱下，台下觀眾也被打動陪著流淚。

班主彭美施一手打造的粵劇最新情侶檔王志良與梁非同繼合作新《胡不歸》獲好評，今次再度合作演出《再世紅梅記》之《脫穽救裴》，演繹這段人鬼情，這對才子佳人讓觀眾睇得如痴如醉。梁非同跟王志良被殺手蘇鈺橋追殺的武打戲，好有默契，她表示事前排練了很多次，甚至唱情方面跟志良一起研究，加多了細微表情。

梁非同又在新《霸王別姬》飾演虞姬，她的造型更讓觀眾驚艷，與梁煒康的霸王合演由打到唱都贏盡掌聲。她很享受演出過程，說：「早已跟王惠玲老師學習舞雙劍有一般日子，獲得觀眾喜歡好開心，以前同康哥演過《霸王別姬》，但事隔幾年各方面也有成長，今次再思考唱曲內容時候感覺不一樣，而坊間記載虞姬性格不多，所以有好多創作及想像空間，尤其霸王同他的愛駒道別好快就要死，係最觸動我，所以好快就投入角色。」

吳仟峰（仔哥）與廖國森兩大名伶壓軸合演《十奏嚴嵩》，佈景華麗，台上更因劇情需要，出現了真福壽棺木，加強海瑞拼死諫嚴嵩的劇力。施姐透露雖然該棺木只在台上出現數秒，但花了兩萬多元，她認為必須忠於藝術，為劇力是值得去做一些戇事，觀眾見到這一幕的哄動，便覺得這決定冇錯。仔哥（吳仟峰）演海瑞一直跪地上奏，跟廖國森演嚴嵩，兩大名伶在金殿上鬥唱、鬥做，張力十足。仔哥也笑言期待有份參與《經典折子戲》Part3演出。

其他劇目還有宋洪波演的《武松殺嫂》表現出武松的恨與狠，與梁燕飛演潘金蓮的騷媚，有強烈對比。陳紀婷在《扈家莊》演扈三娘，她的武功也令觀眾目不睱給。

（即時娛樂）