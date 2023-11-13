邱士縉信AK：應留空間給藝人交朋友 Jer問候姜濤 (22:29)

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與柳應廷（Jer）今日出席腕表品牌酒會，他們透露已開始為明年1月舉行的MIRROR演唱會收身、練歌及排舞。

成員姜濤早前出席活動演出，有女網民質疑他疑似咪嘴唱歌，姜濤忍不住向對方還擊，更公開對方對話截圖、社交帳戶名稱及大頭照片。事後姜濤為自己行為作公開道歉，欲平息風波。Stanley與Jer有關心及傳訊息問候。兩人認為現在應給予姜濤休息空間，暫不想再煩擾。Stanley說：「他是一時衝動，我們不適合再加把嘴，怕影響到更多其他人。我沒有試過與網民罵戰，做藝人面對不同壓力時，就選擇去看電影，令自己笑笑便算。有分享當遇到不開心會聽的歌給他，不會太擔心他情緒很易波動，嘗試與他傾其他事如打籃球分散注意力。」Jer自言平日靠做運動、聽歌和看電影紓緩壓力，有助增加正能量。

另一位成員江𤒹生（Anson Kong、AK）近日到日本見證好友求婚成功，他分享合照中有傳緋聞的前商台DJ麻利，惹粉絲於粉絲群組留言質疑兩人拍拖。AK留言怒轟有粉絲將幻想當成真，稱同邊個做朋友也有自由，粉絲不可以干預，指他與麻利以family相稱感情要好，但男女間不一定只得愛情。Stanley與Jer覺得應留藝人多些空間結交朋友，粉絲不應干涉：「AK為免惹誤會，才澄清視麻利為好朋友，更沒有因此想跟粉絲吵架。相信不會愈描愈黑，因為以AK性格，他說了不是就一定不是！」

（即時娛樂）