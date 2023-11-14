李幸倪推出今年第5首歌 盼努力有回報 頒獎禮上奪佳績 (14:59)

李幸倪（Gin Lee）推出由徐浩作曲、黃偉文填詞的本年度壓軸新歌《哭泣健康指南》，將被視為軟弱的哭泣轉化成能量充值擔當。歌曲MV以動畫方式呈現，原來Gin一直很想這個嘗試︰「今次呢首歌嘅音樂、題材令我有初心、童真及童話嘅感覺，所以有動畫MV想法。好開心可以搵到本地著名插畫家Mickco合作，雖然時間上有點緊，但最後Mickco都接受邀請。知道佢聽完首歌好鍾意，亦被歌曲打動咗。今年最後一首歌可以同到跨界嘅藝術家合作，我覺得好正，好多謝佢﹗」

《哭泣健康指南》是Gin今年第5首派台作品，她坦言未試過這樣密集式出歌，不知道自己是否今年產量最多的歌手，但肯定是自己最勤力的一年。Gin說︰「我由年頭到年尾冇停過做歌，除咗呢5首歌，其實仲錄咗好多其他嘅歌放咗喺度，遲啲再陸續同大家分享。眨吓眼就一年，好滿足，過咗一個多產、勤力、充實嘅一年，最重要係今年作出好多嘗試。每一次嘅歌都有唔同嘅題材、班底，好似一年內滿足晒咁多唔同嘅願望，之前未試過嘅嘢，今年可以一次過試晒佢。」

臨近年尾，Gin回想已兌現年初時定下的目標， 希望年尾頒獎禮有好成績，對團隊及合作過的單位有交代。她說︰「我相信努力係有回報，好希望可以代表今年所有同我合作過、為我付出過好多精力、時間嘅團隊、同事攞到好成績同肯定。仲有兩個月，我會繼續全力以赴到最後一秒，其他就交畀宇宙。」

（即時娛樂）