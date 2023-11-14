年少日記｜黃梓樂金馬男配打定輸數 盧鎮業做觀眾樹窿 (15:26)

盧鎮業、黃梓樂、韋羅莎、梁雍婷等，昨晚出席電影《年少日記》慈善首映禮。《年》片即將正式上映，盧鎮業坦言心情緊張︰「這套戲需要觀眾參與才是真正完成﹗不敢說要做出什麼豐功偉績，我們沒想過要有多少票房掙大錢，只是純粹地去想，多一個人看就多一個人接觸到。我們會多點進行謝票活動，變成樹窿讓觀眾說出感受。」11月生日的童星黃梓樂稱要向觀眾送上「Free Hug」，他談到對奪金馬獎男配角獎的信心時說︰「我沒可能得獎，很多對手也很厲害，而我只是個小朋友。（最厲害的對手是誰？）林保怡，因我沒看過其他入圍者的戲。如獲安排出席頒獎禮，我會穿西裝。」

韋羅莎透露其戲中角色十分沉重，希望看過《年》片的家長會多關心子女。她說︰「這是我演過最沉重的角色，我拍完後更關心2歲半女兒，擔心女兒怕表達情感，常叮囑她如有不開心就要說出來。我很開心她十分願意表達情緒，常說自己不開心，原因是媽媽要上班，但媽要搵食呢﹗」

梁雍婷早前接受電台訪問，談及已離世的恩師廖啟智曾贈款助追夢時激動落淚，她說︰「我很少分享私人感受，也忘記了是多少錢。我覺得意義不在多少錢，而是有老師在電影路上拖着你，這是一種安慰。我對不對得起這些錢，輪不到我說。演員最重要做好本分，希望自己繼續努力。」

（即時娛樂）