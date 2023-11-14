新聞女王｜佘詩曼自爆激情戲挑戰電視尺度 叫何廣沛做BB (19:29)

佘詩曼相隔6年回巢拍劇，被爆曾在片場「萬歲」請吃鮑魚、燉湯。她笑指其角色「Man姐」為人霸道、強勢，怕嚇親同劇的年輕演員，因此要在戲外發揮親和力。（鍾偉茵攝）

佘詩曼主演的台慶劇《新聞女王》下周播映，她今日在宣傳活動上與李施嬅、何依婷合照也特別有氣勢。（鍾偉茵攝）

佘詩曼（阿佘）主演的台慶劇《新聞女王》下周一（20日）首播，她今日與李施嬅、何依婷、龔慈恩、鄧智堅、吳業坤、何廣沛等出席宣傳活動。相隔6年回巢拍劇，阿佘被爆曾在片場「萬歲」請吃鮑魚、燉湯，她笑指其角色「Man姐」為人霸道、強勢，怕嚇親同劇的年輕演員，因此要在戲外發揮親和力。李施嬅佩服阿佘拍攝時收放自如，開工前做足準備，收工即放鬆心情約人食飯、唱歌，要視她為學習對象。

阿佘受訪時透露在劇中與馬國明鬥法，相信戲味濃，出來的效果會好看。被問到是否花盡片酬請劇組食飯，她說︰「我只希望大家開心﹗我們在新聞部辦公室場景拍了一個月，一班年輕演員每天由早到晚拍15、16個小時，累到要在現場休息。我見到他們就想起從前的自己，捱得很辛苦仍堅持着。我與不少同劇演員未合作過，幸好成功『溝』到他們建立默契，大家合作愉快，相處融洽似一家人。」

阿佘自爆跟何廣沛在劇中有挑戰電視尺度的親熱戲︰「監製恐嚇廣沛，說如果他在3星期操不好胸肌就換人。他表現好好，我也特別照顧他，開工時稱他為『Ivan BB』，希望令他放鬆。」談到預告片中有Man姐被槍指頭的畫面，阿佘解釋：「監製想在Man姐身上流露出少許《使徒行者》釘姐的感覺，好玩﹗」

（即時娛樂）