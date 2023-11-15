潛行｜劉德華邀朱鑑然談善言參演 傳承新一代實力演員 (14:59)

劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟、劉俊謙、朱鑑然、談善言等主演的電影《潛行》明年1月11日上映，電影公司今日推出首條製作特輯「金像陣容列陣」，演員們在片中分享參演心情。華仔除了主演，還兼任監製一職，又要照顧到不同部分。他說︰「《潛行》這個劇本已經醖釀很多年。我們參照了數年前搗破一個暗網裏的毒品交易案件，花了很長時間將這個故事調整至較為接近現今世界。在這部戲中，我們既要照顧動作，又要照顧着戲劇的張力，覺得這正是我們最難的地方。」

《潛行》是家棟跟華仔合作的第17部作品，對他來說有另一層意義︰「接到電話跟我說有這個劇本，然後跟劉生開會，大家都覺得要盡快開始拍攝。我們由《風暴》至今合作剛好10周年，但他對電影的熱誠、對演出的執著始終沒改變。」特地來港參與拍攝的彭于晏表示今次合作令他相當興奮及過癮︰「雖然之前有跟華仔哥、家棟哥合作過，但沒有真正的對手戲，還有林雪、任達華大哥，在現場是有種抱着學習的心態跟他們一起拍戲。」飾演華仔太太的劉雅瑟，角色性格複雜，十分考演技。她說︰「我在第一次收到劇本之後就花了一個晚上看完，給我最大的感受是到底什麼是好人？什麼是壞人？」

任達華談到當日一口答應華仔的邀請︰「因為我相信關智耀導演，我們曾多次合作，他是位很有名的攝影師，可以將電影變成一部另類的警匪片。」林雪則搞笑表示︰「這麼多好戲之人全都是影帝，只有我不是，但我是亞洲最佳男配角，每位都有銜頭。」姜皓文稱最難忘拍攝連場槍林彈雨的動作場面︰「我們一齊困在貨倉內，有爆炸、機槍、手榴彈等，我過往拍那麼多槍戰場面都有被嚇一跳。」

華仔想透過《潛行》讓新一代實力派演員參與到大製作，真正達至傳承。飾演家棟太太的談善言表示獲邀演出感到驚訝：「因為找我的時候不是試鏡，而是決定找我演出。第一次睇到圍讀是這麼大規模，設置了很多不同攝影機，又有影帝、影后、金像獎常客等，所有人圍着我一個較新的演員，我覺得是件很幸福的事。」戲中扮演黑客高手的劉俊謙非常享受跟團隊合作，他說：「去到現場好好，編劇團隊、劉生、導演等，好多人都同我講解關於黑客的世界，有很多警察和黑客之間的攻防戰。」首嘗拍攝專業動作警匪片的朱鑑然則說：「 過程雖然辛苦但回憶起當時拍攝是開心及很有熱誠。」

（即時娛樂）