叠影狙擊｜周秀娜情挑李忠希 黃浩然做最強觀音兵 (16:40)

周秀娜回憶首次在化妝間跟于洋踫面，被對方一聲「娜姐」嚇到彈起。（大會提供）

黃宗澤、周秀娜、黃浩然等主演的台慶劇《叠影狙擊》，昨晚（14日）一集講述利民集團被揭人工島地質報告隱瞞有輻射沙後備受外界圍攻，主席涂澤淮（秦煌飾）引疚辭職，太子爺涂文諾（黃浩然飾）開記招宣布暫代主席並為醜聞致歉。魏曉晨（周秀娜飾）以「梁曦」（周秀娜分飾）身分繼續追查殺亡妹兇手，過程中獲文諾擢升頂替Dicky（李忠希飾）到總公司任保險部總經理。同一時間，「梁曦」獲利民對頭集團新領域的楊俊雄（郭政鴻飾）睇中做間諜。

周秀娜與李忠希在劇中有多場親密戲，周秀娜談到其中一幕要在餐廳餵對方吃番茄仔時說︰「嗰幕要喺餐廳引誘李忠希，意識要大膽少少，所以就用手餵佢食嘢帶出呢種感覺，出嚟效果都好好。以前拍拖有冇試過咁大膽？呢啲嘢唔會喺公眾場合做，現實中返屋企做喇。」劇中飾演周秀娜父親梁天齊的于洋將在今晚一集發現有老人院院友神秘失蹤，兼揭發院方秘密收起眾人身分證。梁天齊表面糊塗甚至認不到親人，其實相當清醒，除主動獨自就老人院事件展開調查，更向梁曦通報重要線索。周秀娜回憶首次在化妝間跟于洋踫面，被對方一聲「娜姐」嚇到彈起。

另一邊廂，黃浩然與周秀娜在劇中的關係撲朔迷離，他既懷疑周秀娜，卻同時協助她上位，還對她無條件付出。黃浩然說︰「初時我當佢係一隻棋子，只係想搵佢埋郭政鴻身收風，但不知不覺動真情愛上佢。我為呢個角色作新嘗試，塑造一個用情專一嘅『暖男反派』，有觀眾話我角色有戀愛腦。」他還透露與劇中對頭人郭政鴻將會「你死我活」：「佢嚟緊會對我家人圖謀不軌，我會反擊，對佢做啲極端行為，我哋會用唔同方法想對方死！」

（即時娛樂）