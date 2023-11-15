郭柏妍練空中瑜伽成腳瘀傷 吳偉豪還原父親昔日追夢之路 (17:28)

無綫《萬千星輝賀台慶》周日（19日）晚舉行，舞台設計及演出項目均圍繞「初心」做主題。汪明荃（阿姐）領軍的18位司儀將以跨越三代形式合作，陣容包括殿堂級代表汪明荃、鄧梓峰、陳百祥（阿叻）、阮兆祥、陳貝兒、黎芷珊，成功接棒代表麥美恩、林溥來（Patrick Sir）、陸浩明、吳幸美、周奕瑋、馮盈盈，以及新生代代表應屆港姐冠軍莊子璇、J2er吳兆麟、潘靜文、彭家賢、何沛珈及林正峰。阿姐接受無綫娛樂新聞台訪問時大讚新生代司儀青出於藍、好識執生。阿叻笑言︰「咁樣可以拉低我哋平均年齡。」6位新生代代表異口同聲表示要成為台慶騷的氣氛擔當，莊子璇透露有向馮盈盈取經，順道交換讀書進修心得。

當晚節目有9大以「初心」及「傳承」為主要內容的表演項目，由資深藝人率領一眾後起之秀共同演出，包括開場時的大都會式歌舞表演、「大笪地好聲音」、「中年福祿壽」、「給十年後的我」、「聲sing夢裡人」、「亞洲超星團‧熱身召集」、「舞動鼓樂齊飛揚」、「打電話賀台慶（暫名）」及「網絡神曲Nancy Dance」。阿姐領軍的「給十年後的我」將有初入行、入行10年、20年、30年、40年及50年的代表性藝人細述追夢初心及入行後的起跌及成長。環節演出藝人除了有視帝級人馬，還有歌而優則演代表及超級綠葉演員。《中年好聲音》兩季參賽者將攜手演出「大笪地好聲音」大型歌舞劇，特別嘉賓尹光客串「玩轉舞台」，吳偉豪亦會以「吳大強Junior」身分驚喜現身，與爸爸吳大強合作還原吳父昔日追尋音樂夢想之路。

逾百名藝人密集式綵排，當中包括一眾港姐表演的「舞動鼓樂齊飛揚」。多位歷屆港姐將表演肚皮舞及打鼓等講求美感與技巧的表演外，郭柏妍更會表演空中瑜伽。郭柏妍連日來拍劇現場、電視城及瑜伽教室三邊走，她接受無綫娛樂新聞台訪問時說︰「空中瑜伽比想像中難，我學咗大概一個星期都唔夠。有冇受傷？基本瘀傷實有，但我都係到拍劇試造型著短褲先知大腿後面瘀得好緊要。」

（即時娛樂）