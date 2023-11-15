黎明紅館開騷設巨型雷射天幕︰昂高頭向上望吓會瞓得好 (17:36)

黎明（Leon）一連10場紅館演唱會昨晚（14日）開鑼，身穿黑色禮服的他以歌曲《孤單的人孤單的我》揭開序幕。Leon唱完《情》後向觀眾打招呼︰「大家好，我哋又喺香港見面，其實一直冇走過。今次舞台改動過好多次，因為要符合規格，整吓整吓我就上咗嚟上面。大家工餘時間成日耷低頭睇手機，依家可以昂高頭向上望吓，今晚返去會瞓得好好。」

Leon為今次個唱不惜功本，在場內打造巨型雷射天幕，將部分座位封閉設置雷射燈，巨型屏幕的視效再配合龐大的雷射燈設計效果，在結構及製作上的複雜程度亦打破紅館過往紀錄，令觀眾有不一樣的紅館新天空及視覺觀感，身處哪個角度也能零死角欣賞到天幕。演唱會亦加入不少新元素，如舞蹈員跳美劇《Wednesday》的中爆紅的魔性喪屍舞。Leon昨晚唱出以往甚少演唱的舊歌，如《感應》、《情歸於盡》、《傳情達意》、《情難自控》等，《顧家》（同居版）更是首次在演唱會上獻唱。

Leon換上藍色禮服唱出《忘記和記》、《火舞艷陽》，大屏幕上的視效隨着歌曲而改變。他演唱《長情》時，海底視效充滿立體感，令人如置身海底。台下歌迷十分熱情，準備好鮮花禮物。Leon呼籲︰「大家不要送禮，捐款到公益金好了。」演唱會尾聲，Leon說：「我都冇乜嘢好講，好多謝大家來臨。今日星期二，聽日要返工做嘢，多謝晒大家。」

昨晚捧場的嘉賓有寰亞老闆林建岳、契爺胡楓、劉鑾雄與陳凱韻（甘比）等。

（即時娛樂）