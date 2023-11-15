姜濤道歉未能平息風波 女網民稱仍被姜粉追蹤打擾 (18:44)

MIRROR成員姜濤早前為被質疑咪嘴事件與女網民開火，在Ig公開一名網民的社交網帳戶名字和照片，以及他回應對方的批評留言截圖，令對方的社交網遭姜糖（粉絲暱稱）「炸爆」。姜濤後來刪除帖子及照片及公開道歉，惟事件仍未平息，該名女網民昨晚（14日）在社交網發文，表示至今仍被姜糖打擾，希望停止攻擊及欺凌。

她說︰「公告：本尊知道當晚已被人偷圖開假ac，亦早預計了會有人冒充身分回應，本尊無法了解各狀况！當晚雖然很震撼也很亂，只為了減少不必要的誤會和再太多打擾攻擊及出於保護各人，希望早日回復平靜如常而Ig轉名和setting。但連日繼續受姜粉追蹤和打擾，根本改名都無用！而為免再有花生料令事件繼續發酵，暫時不會回應什麼，而特設這公告，以正視聽，除了為發表這公告而表達外。這個月（11月），本尊會神隱：基本上不會接受或聯絡任何傳媒類的人士的，如日後再有什麼回應都可能是假的。希望事件的影響和攻擊欺凌可真的終止：無論是欺凌攻擊我，還是姜先生的，我都不喜歡，一樣難受！從來討厭欺凌也反對欺凌，這點從沒變！雖然，到今日我仍覺得很震撼和無法了解為何會發生這些事，但只想說：希望姜先生和我都可各自身心安好，也許大家都不好受，也許都仍很大壓力，但願可有空間可冷靜和療癒身心，祝福他也請保重！最後，也多謝各界關心和支持我的朋友們！真心多謝大家，抱歉可能仍很亂，打得1999，希望大家明我的意思，多謝大家！祈禱！」

（即時娛樂）