丁子朗Cosplay卓洛認胸肌打陰影︰嚇親大家唔好意思 (20:15)

薛家燕今日與丁子朗、冼靖峰、陳浚霆等多位男藝員綵排《萬千星輝賀台慶》的歌舞演出。丁子朗與冼靖峰參與選秀節目《亞洲超星團》後改形象，惹來不少網民批評，丁子朗直認變「白面丁子朗」為迎合內地觀眾，而且節目有用濾鏡拍攝，因此比平日更不同。

他說︰「我現在已習慣了自己的樣子。由於在內地化妝用慣那隻粉底，返港未及買新，稍後會染回深色頭髮。」丁子朗認為不同地方觀眾的品味也不同，他視參與節目為體驗，有認真留意網民評語，不介意網民做判官。談到幾位香港參賽者中只有他有獨白環節，丁子朗不認為自己特別受重視。他說︰「每個回合由現場觀眾及網民投票決定排名，入圍與否也是公平公正。」談到他近日在社交平台分享Cosplay《One Piece》角色卓洛曬胸肌的照片，被網民質疑胸肌線是畫上去，丁子朗承認有打陰影︰「當日舞台很光，我的胸肌線條不夠深，因此加了點陰影，嚇親大家，不好意思﹗」

薛家燕與一眾男藝員合照時，雙手交叉放在心口位置，笑言排舞時要自我保護，以防有「小鮮肉」衝過來。她透露台慶夜會將經典重現︰「40多年前，我穿上性感舞衣去韓國跳唱《Sexy Music》，公司想我穿回當年的黑色與粉紅色服裝，要等服裝部設計，尚未試身。我現在的身形難像當年20幾歲弗，更不會真空上陣，免大家尷尬。不過，我也戒飯及澱粉質，10多天只輕了幾磅。」

王祖藍、阮兆祥、李思捷將在台慶演出「中年福祿壽」，自嘲屆時都是繼續「炒冷飯」模仿別人。他們說︰「有些扮過，亦有未扮過，根據每年熱門娛樂新聞人物，來來去去那些人。今年絕對跟曾志偉有關，我們玩『抽水』，都要預總經理一份。」王祖藍預告已碌人情卡邀請一位重量級巨星做嘉賓，但賣關子拒透露是誰。他們說︰「她是我們的後輩，識唱歌，有演戲，未奪過視后。她兩日後會從外國回港，也算是富有，名字中間有個『嘉』字。」追問是否鍾嘉欣時，他們笑而不語。

（即時娛樂）