AK首度灌錄日文歌《白愛》 高瀨統度身訂造兼合唱 (22:21)

江𤒹生（Anson Kong、AK）今日推出新單曲，是一首日文合唱歌《白愛》。今次與AK合唱的是日本歌手高瀨統也，更特意為他度身訂造作品，不過AK未有細想勇闖日本藝能界的想法，只望香港、日本的樂迷都喜歡這首歌。

AK今年5月與陳蕾在《拉闊音樂會》合唱日文歌《どうして（為什麼）》，他選這首歌因一次機緣巧合，在音樂會舉行前，AK還未選定合唱的日文歌，剛巧在揸車時，播放單隨機播出高瀨統也的《どうして（為什麼）》，AK一聽愛上，推介給陳蕾，對方也十分喜歡，於是在音樂會演繹這首歌。怎料音樂會後，有人在社交平台Tag了高瀨，對方高度讚賞，更轉載演出片段，AK因此與高瀨在社交平台認識了。AK道：「之後高瀨問我，可唔可以為我寫隻歌，我聽到，就梗係覺得好啦！結果促成今次合作。」

兩位男生合作，卻創作出一首慘情情歌《白愛》，AK解釋：「《どうして（為什麼）》都係少少慘嘅情歌，當時想繼續循住呢個方向去創作，再加上高瀨問我想唔想一齊合唱，於是成就今次嘅合作。」高瀨填詞時，精心加入「どうして」這一句落在副歌歌詞，並由AK唱出，這個安排，是窩心的一次度身訂造。

對於今次為AK寫歌，高瀨表示：「能夠為AK創作佢嘅首支日文歌，實在感到十分榮幸！多謝佢畀咗咁寶貴嘅機會我。」高瀨透露合作後對AK的感覺：「我哋6月開始灌錄《白愛》，當時AK嚟咗我屋企，當時係我哋初次見面。AK是我認識嘅朋友之中，最喜歡同人互動交流嘅人。離開屋企之後，我仲帶咗佢去附近我好鍾意嘅居酒屋。」

AK與高瀨統未有參與MV演出，他們構思一個與《白愛》一樣的傷感愛情故事。AK說：「同高瀨傾歌曲內容時，講到其實愛情除咗男女之外，都可以有唔同形式出現，所以諗不如MV以BL情節表達歌曲故事。」

AK熱愛日本文化，但他其實不諳日語，今次錄音靠死背：「我本身唔熟悉日文呢個語言，今次錄《白愛》只有硬記，喺拉闊唱《どうして（為什麼）》之前，都有唱過日文歌，但每次硬背日文，未必明白意思，所以拉闊之前係想認真了解呢個語言，搵咗個日文老師學日文，不過我日文能力一啲都唔高，因為只上咗幾堂。」這次推出日文歌，AK可有想過藉此打開日本市場？他笑言：「冇諗到咁遠，希望可以透過《白愛》呢首歌，吸引到日本聽眾認識我。首次同高瀨合作，希望除咗香港樂迷鍾意之外，日本嘅朋友聽到我唱日文，都會鍾意。」

（即時娛樂）