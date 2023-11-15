《犬系戀人》登收視冠軍 車銀優人氣勁掀跟風改名潮 (21:43)

車銀優、朴圭瑛與李玹雨主演的Viu Original原創浪漫喜劇《犬系戀人》上月開播後獲好評，曾成為105個國家及地區的播放之首，開播後還登上Viu 16個地區10月份觀眾人數No.1。

承接上集劇情，高中老師韓海娜（朴圭瑛飾）酒醉後向同事陳書元（車銀優飾）主動獻吻，然而身懷詛咒的她只要和異性接吻，便會在凌晨變成小狗，要是在100天內未能以小狗的身分與同一個對象二次接吻，會一輩子變成狗狗。為解開這個咒術，海娜開始主動接近書元，還成功在狗狗的形態下親吻他，可是詛咒沒有解除，她才發現必須在書元清醒時吻他才能破除詛咒，為此她用盡一切方法協助對方克服恐狗症。

車銀優出道以來紅遍亞洲，最近憑《犬系戀人》人氣再升。早前他獲網民票選為「最想一起度過休假的名人」第一名，更連續兩周蟬聯全球Google搜尋量最高的韓劇演員；最近更有韓國YouTube節目以「名字也有潮流」為題材，談及這股「銀優熱」：「有很多人因為電視劇流行，而跟著電影演員或電視劇俊男美女的名字改名，比如車銀優很紅，起名為銀優的情況也很多。」

近日車銀優接受Viu獨家專訪，談及由《女神降臨》學生角色「升呢」為《犬系戀人》老師的心情：「我覺得很特別也很有意思，書元比之前（飾演的角色）年紀稍微大了一些，而且這部劇集是根據網漫改編，我試著表現得跟原著中的書元更相似，所以我有仔細觀察他是怎樣對待學生。拍攝現場有很多學生角色，其實我們的年紀差距不大，但是我能夠獲得老師的待遇，真的很有趣。」車銀優是韓國演藝圈的知名學霸，他在訪問透露：「（高中時代）8點40分上課的話，我一般都是8點10分就出門，路程大概8分鐘，再加上1分鐘等𨋢，很早就到學校。」被拍檔朴圭瑛和李玹雨笑指他擁有數學老師的「基因」。《犬系戀人》逢星期三晚在「黃Viu」上架。

（即時娛樂）