《白日之下》票房直迫1000萬 寶珮如胡楓演得出色獲讚賞 (13:00)

寶珮如所演的惡毒看護入木三分，令人恨之入骨，她被指有力憑角色爭獎。（大會提供）

戲中飾演院舍看護芳姐的寶珮如，她在戲中角色性格專橫霸道，為了管理院友不得雷厲風行。（大會提供）

由余香凝﹑林保怡﹑朱栢謙﹑梁雍婷﹑胡楓﹑姜大衛和寶珮如等合演的電影《白日之下》，上映後廣受好評，截至昨天（15日）上畫第14日，成為本周三單日票房冠軍，令團隊上下振奮，截至昨天累積票房已迫近1000萬。

《白日》縱然自上畫第2周場次減少，但仍得觀眾支持，在過去周末周日連續兩天（11至12日），單日均收逾120萬票房，比起首個周末升逾兩成。由開畫日不足40萬票房，但憑口碑及影迷熱情，電影展現票房佳績。電影昂然進入上畫第3周，網民盛讚戲中演員出色，除了3位獲提名金馬獎的演員，包括余香凝、林保怡及梁雍婷外，姜大衛、梁仲恆（阿炳）、寶珮如（Baby）、胡楓（修哥）、譚玉瑛等其他演員，以及一眾演殘疾院舍院友的特約演員，被讚演技出色。

戲中飾演偵查小組記者之一阿炳，由開畫第一日就有參與謝票，很開心一路見證愈來愈多人入場支持電影，亦透露早在電影開拍前，已經對戲中改編的案件感受極深：「謝票的時候遇到很多不同觀眾，現場和大家交流很開心。而在2015年的時候，看到有關院舍冲涼影片時候，覺得很震驚。我當年也因為同一單新聞，創作了一個劇本，想不到事隔多年後，我又會再碰上這個議題。」

戲中談及的社會議題受到大眾關注之外，另一個成為網民討論的，是飾演院舍看護芳姐的寶珮如，她在戲中角色性格專橫霸道，為了管理院友不得雷厲風行。觀眾讚賞Baby演繹惡毒看護入木三分，令人恨之入骨，更被指有力憑角色爭獎，Baby拍片感謝觀眾好評：「可以同到咁多高水準、高水平嘅演員合作，兼得到大家認同我好開心，真係好開心，我冇諗過自己嘅成就或有乜嘢提名，我會繼續努力學習，希望喺未來嘅日子，演多啲不同角色。」

特別演出的修哥，對於票房報捷同樣感興奮，亦憶起拍攝時與姜大衛和余香凝的合作，胡楓表示：「《白日之下》當初票房並唔理想，但點解愈映愈旺場，主因因為電影好，觀眾有共鳴，一傳十，十傳百，𠵱家愈收愈多，認真恭喜，證明電影好會有觀眾欣賞，我對呢套戲嘅評係咩，就係Very Good喇﹗

老實講，每一個演員都演得非常非常之好，你細心睇下，就連臨時演員都會做戲，𠵱家非常少有，至於姜大衛演技一流，大家都公認，余香凝我第一次同佢合作，我覺得佢演得好爐火純青，令我非常欣賞，我同佢哋合作，感到非常愉快。」戲中演修哥女兒的譚玉瑛，表示票房成績令人鼓舞：「嘩，簡直喜出望外，冇諗過咁短嘅一場戲，會得到咁多正面嘅回應、鼓勵，票房證明咗香港人係好關心香港事，那麼香港就會變得更可愛喔﹗」

（即時娛樂）