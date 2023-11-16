羅祝｜鄭子誠奸得出色 「奸句」連連 獲撐攞最佳男配角 (13:38)

無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》（《羅祝》）今個星期結局周。昨晚（15日）劇情講到茱麗葉（游嘉欣飾）為了逃婚，聽從祝老太（馬海倫飾）建議服下「假死藥」，不知就裏的羅密歐（周嘉洛飾）險些自殺枉死；2人團圓後又再中圈套，遭祝仁義（鄭子誠飾）活捉；另邊廂英台（陳茵媺飾）及山伯（陳豪飾）調查殺皓仔（何珀廉飾）真兇，其間因祝老太意外發現山伯送給皓仔的「公仔乒乓球」，而鎖定仁義是真兇！英台及山伯今晚（16日）將向英華（蔣祖曼飾）揭出真相，對於英華被利用多時，網民大感肉緊，並期待英華再度爆Seed大義滅親！

鄭子誠再次演奸角過足戲癮，為了報仇及上位，連親生外孫皓仔也不放過，來到結局周鄭子誠將奸角發揮得淋漓盡致，並示範卑鄙無恥、貪生怕死、貓哭老鼠等狀態，配以編審精心設計「奸句」：「我係殺咗自己個孫呀，點吖？」、「你上咗牀已經係佢嘅人，仲扮咩聖女貞德呀」。無綫官網推出「人渣金句教室」，精選渣式金句配以子誠奸樣及魔性笑聲，相當洗腦。對於子誠「再奸一城」，網民力撐他演忠奸同樣出色、有資格問鼎最佳男配角。

昨晚羅家亦發生不少事，由於密歐被禁錮，細媽Dora（江美儀飾）促請大哥密林（吳子冲飾）與英華會面，Molly（鄺潔楹飾）看穿親母是要密林送死，2人發生激烈爭吵。之後Molly使計重奪Dora信任，並乘機幫密林「戒毒」，密林因毒癮大發變得歇斯底里，不斷發癲狂叫。

談到該場戲，吳子冲十分難忘，並指最大難度是要「以陰力扮大力」：「呢場戲好深刻，因為係我成套劇最癲同最狂嘅一場，呢場戲最難做係現場啲門係道具門，拍落去係會郁嘅。所以就算我幾癲都好，都要就住度力嚟不斷發癲，即係對手要有勁、但同時又唔可以整郁道門。」

（即時娛樂）