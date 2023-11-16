亞洲超星團｜冼靖峰跳唱EXO歌曲獲Rain大讚 丁子朗盼證明自己 (14:00)

文佐匡則指為了比賽捱麵包：「嗰時為喼弗，我上舞台前3日只係食咗2塊麵包！」（大會提供）

丁子朗說：「我只係希望觀眾見到丁子朗唔同咗！」（大會提供）

無綫節目《亞洲超星團》即將播出，官方連日來陸續播出宣傳片，令比賽畫面曝光，其中一條宣傳片中，香港代表冼靖峰（Archie）全白Look化身白馬王子，大騷靚聲型格跳唱韓團EXO的《節奏》，Archie舉手投足自信十足，獲Rain點名大讚：「冼靖峰，你的聲音特別好聽！」超星導師C君＠農夫則說：「佢主力唱歌擔當，可能走到一條出路出嚟。」

Archie又跟同為香港代表的丁子朗、文佐匡及「雙Hugo」黃奕斌和黃星綽合體，分享參與《亞洲超星團》感受。講到今次最大得着，丁子朗說：「我覺得一定係認識咗60幾個兄弟，舞台上我哋雖然係競爭對手，但係台下佢哋毫無保留地教我唱歌跳舞。」

Archie直言初時壓力很大：「世界各地嘅選手，好多已經係出咗道嘅藝人。」並分享大家如何互相幫助：「有次我哋揀咗首普通話歌，隊中有2位日本選手，我記得我係標記晒所有拼音畀佢哋，同佢哋一齊練，大家互助之下，表演最終順利完成！」丁丁續指參與《亞洲超星團》是希望證明自己：「我只係希望觀眾見到丁子朗唔同咗！」Archie則說：「我好想去證明畀大家睇，只要肯努力，乜嘢都可以做到！」

對於《亞洲超星團》雲集星級導師，更有韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人，丁丁說：「今次前輩陣容非常強勁，對我哋嚟講好似粉絲偶像見面會咁，尤其係Rain老師，佢舞台表現力非常強勁，好震撼！」

黃奕斌說：「Rain老師每次評語都非常之中Point，令到每位選手都有好大得着。」黃星綽說：「佢（Rain）經常會鼓勵選手，包括我，每次聽到佢鼓勵之後，我就會更有Energy去做得更好。」文佐匡則指為了比賽捱麵包：「嗰時為喼弗，我上舞台前3日只係食咗2塊麵包！」

（即時娛樂）