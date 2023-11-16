日本18種住法｜李佳芯住貧民窟納米房 周吉佩做一日「網吧難民」 (14:30)

由李佳芯（Ali）、周吉佩擔任主持的綜藝節目《日本18種住法》，昨晚（15日）播出第3集主題「努力」，Ali去到日本三大貧民窟之一的大阪西成區，體驗入住1100日圓（約56港元）的日租房，Ali看到闊度只有一隻手臂長度的納米單間房後說：「我將會喺呢度過一晚，唔知今晚瞓唔瞓得着呢？祝我好運！但我一入到嚟之後，唔知點解好冇安全感。」

西成區的物價同樣超低，Ali去了平價立食店祭五臟廟，然後再去超市掃平價物資，一個飯團只要60日圓（約3港元）、一支茶98日圓（約5元），加上其他日用品最終埋單用了689日圓（約35港元）；但原來低處未算低，Ali事後大嘆：「我應該8點後先嚟，因為啲即食產品會半價，即係我個飯團8點後買，只係要30日圓（約1.5港元）！」去完超市入貨後，Ali回到日租房準備睡覺，惟Ali躺在牀上後周身「唔聚財」，一時擔心門隙有「小強」闖進，一時就身痕覺得被蟲咬，但最難捱的還是室內35度高溫，Ali不諱言：「唔怪得開咗風扇都成身黐立立！」

吉吉則一次過體驗日本富人與窮人極端居住環境！原來在日本人眼中，住在塔樓公寓比住在獨立屋更為馨香，吉吉跟房屋中介去到東京惠比壽，參觀價值4.44億日圓（約2400萬港元）的3房2廳塔樓公寓，露台飽覽東京靚景，吉吉讚不絕口；惟日本不太流行有套廁，整個單位只有一個廁所和浴室；吉吉還參觀價值3.28億日圓（約1740萬港元）的約1800呎獨立屋，單位裝修精緻有品味，屋中還有小花園，身為一家四口之主的吉吉即時幻想一家人入住獨立屋情况，更大膽笑言要與老婆分房瞓！

參觀完富人居住環境後，吉吉去到東京池袋一間網吧，體驗做一日「網吧難民」！日本的網吧與香港的網吧差別很大，日本網吧有看不完漫畫、喝不盡的飲品及吃不盡的雪糕，一年365日每天24小時無間斷營業，不少搭不上尾班車、沒有固定居所的人，都會選擇住網吧。

吉吉選擇入住最便宜、只要2000日圓（約103港元）的無頂房間，該房間非常狹小，身材不算高大的吉吉，勉強能夠躺平整個人，吉吉忐忑說：「第一次住心情好緊張，仲要個頂係通窿，覺得好冇安全感！」挑戰入住網吧10小時的吉吉更想好攻略，頭5小時不斷飲免費飲品、上網打機消耗精力，之後再額外付費點炒飯食，務求玩飽食飽一覺瞓到天光。

（即時娛樂）