顏志恒拖老婆合唱賀44歲生日 周吉佩撐尹光膺男歌手獎 (15:43)

參加無綫《中年好聲音》的顏志恒（Benson）下周二（21日）44歲生日，昨晚（15日）於九展舉行生日派對暨音樂會，與一班「Bens（粉絲暱稱）」提早慶祝。肥媽與黑妹李麗霞捧場，並送上生日利市，同時又邀請周吉佩（吉吉）、韋綺姍、曹敏寶、車婉婉、魏嘉信擔任嘉賓。音樂會尾段，Benson感性地道出由參賽至今，感激太太背後支持，夫妻十指緊扣合唱情歌《陪著你走》，成為全晚感動位。被呼「Ben嫂」的顏太說：「好驚，但我不唱他會不開心！」Benson笑太太上台前驚到想瀨尿，因害怕群眾面前唱歌，在全場起哄下親吻太太額頭，場面溫馨。

生日派對甫開始，壽星Benson站在台下粉絲群中出場，走勻全邊場唱許志安多首串燒金曲，期間不停與粉絲握手打成一片。未知因心情太興奮緊張還是其他原因，引致出現幾次甩嘴情况，但無損他與粉絲興致，繼續投入演出。之後與幾位參加《中年》戰友輪流合唱多首經典歌氣氛高漲，展現友情和默契。

Benson訪問時透露，演出前一晚緊張至失眠，因為是他人生首個公開演出。當年40歲在工廈派對房間，只開約50人派對，今年規模大型得多，有現場樂隊伴奏又要表演跳舞，因自參賽《中年》後，對自己舞藝漸有自信，專誠為演出練舞。

Benson感激戰友來撐場，更冧爆多謝太太背後支持，幫手為他打點一切：「搞今次音樂會由聯絡粉絲、印tee到宣傳，都交太太處理，她好厲害幫了我好多，讓我專心練歌，一定要請她食餐勁來報答。12月8日是我們結婚10周年，當日想處理好兒子功課後，可以跟太太平靜食餐安樂茶飯已足夠。」

談及生日願望，Benson長遠目標當然恨進軍紅館，亦希望能推出個人單曲。原來在太太懷幼子時，他曾創作一首《新一頁日記》送予打氣，昨晚首次公開現場演繹，希望之後陸續有更多個人作品。

Benson邀請吉吉任嘉賓，兩人既是戰友原來有段淵源，因為Benson與吉吉爸爸同一日生日，笑言每年預留一齊慶祝。吉吉陪家人去韓國釜山旅行，為好友演出才提早一日返港。提到韓國正爆發牀蝨，為此入住酒店時作地氈式搜索，並沒任何發現，已計劃與太太2人世界再去一次短旅行。將為星期日台慶演出，吉吉開心有機會與尹光一齊表演，因此很期待，他說「光B（尹光）新歌《Dear Myself》好正，之前很少聽他唱此類歌。我好想跟他合照，並會撐他爭男歌手獎，準備投他一票，之後再合作就順其自然。」

（即時娛樂）