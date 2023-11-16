古天樂加入謝票助攻《白日之下》票房 余香凝獲老闆勉勵 (18:53)

古仔身穿皮褸出場，型到爆燈，吸引大批市民圍觀，更有粉絲大喊他有型。（劉永銳攝）

古天樂（古仔）﹑余香凝和陳貝兒今天（16日）到尖沙嘴出席手表品牌活動，古仔身穿皮褸出場，型到爆燈，吸引大批市民圍觀，更有粉絲大喊他有型。

余香凝主演的電影《白日之下》，由身兼電影老闆的古仔投資，上映2星期票房直迫1000萬，余香凝興奮說：「多謝老闆，證明我們最近跑很多戲院，跟觀眾交流有宣傳效用，雖然有點累，但吸引到更多人入場，累的感覺消失。」

古仔指難得拍出一部好電影，並獲得大眾支持，是值得開心的事，決定後天（18日）加入團隊謝票行動，希望可以助攻，爭取更佳成績，他說：「作為香港電影從業員，希望吸更多人支持電影，也想入場聽聽觀眾聲音，希望拍出更多好作品。（多拍關於社會題材？）拍社會題材固然好，但都要顧及環境去設計，好劇本可遇不可求。」

古仔也替余香凝角逐台灣金馬獎影后而高興，勉勵她盡力就夠：「有份候選已是一種肯定，若能得獎是錦上添花。（加片約獎勵？）無論如何都不停給她機會，不過拍戲要試鏡，角色適合才可。」

余香凝稱得到古仔鼓勵，已是很大肯定，婚後兼顧家庭和事業，需要學習分配時間，她說：「我都想有最佳狀態參加金馬獎頒獎典禮，所以兒子出世後1個多月，我有努力收身。」

古仔透露電影《尾隨》拍攝工作已煞青，今個聖誕可放假開派對慶祝，問到會否準備禮物給員工，他說：「有，公司10周年紀念，早前舉行了周年晚宴，已送出現金獎，讓一班手足自己買禮物。」

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（即時娛樂）