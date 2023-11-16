李連杰屢被傳死訊 現身台灣新書講座幽默闢謠：我還沒死 (21:15)

60歲武打影星李連杰早年患上甲狀腺機能亢進症，健康情況令人擔心，內地又不時傳出他的假「死訊」。李連杰近日推出新書《超越生死：李連杰尋找李連杰》，他今日在台灣舉行新書講座，戴帽及眼鏡的他精神不錯，他一開始跟大家打招呼，中氣十足兼幽默說：「大家早上好！我還沒死！最近大陸都在說我死了，已經10年了，還有1千多萬人關注，甚至還有人說，你死了這麼多次，怎麼還沒死。」他親自闢謠，引得全場大笑。

李連杰鑽研佛學25年，他說：「有人知道我練武術、有人知道我拍戲、做公益，但鮮少人知道，我花了25年了解生死是什麼？這話題較嚴肅，但是我很努力，想了解生死到底是什麼。」他在師傅鼓勵下，寫這本書分享這25年的所思所想。他出道多年經歷幾次生死關頭，2004年於馬爾地夫遭遇南亞海嘯，後來拍《霍元甲》摔傷，及在青海發生嚴重高山症等，一年內3次的生死關頭，對他帶來極大影響。

李連杰體會生命的脆弱，後來剛好接到跟自閉症主題相關的電影《海洋天堂》，他想投身公益，想知自己能否放棄1000萬片酬的電影，於是他拍《海洋天堂》只收象徵式的1元人民幣片酬，拍片時沒什麼吃東西，當時誤以為自己患癌，心想晚期應該還有2、3個月，先把戲拍完再說。後來他發現原來是患甲狀腺機能亢進症。以往他演出的電影票房多會大賣，但《海洋天堂》沒有戲院願意放映。他覺得商業考量也正常，他不後悔：「上映後有2、3000名家長寫信給我，感謝我為自閉症家庭所做的事，說出他們心裏的話，我相當感動。」至於患甲狀腺機能亢進症，他認為一切是因果、因緣，當時他只想「來吧！那就治吧！」他至今每天要吃藥控制：「每個負面我都能轉成正面，轉煩惱為菩提，把負面看成正面。」

李連杰細女Jada曾在社交網透露有段長時間被焦慮及抑鬱症困擾，他表示去年開始為了女兒研究心理學相關的事，及向專業人士請教，希望能夠陪伴女兒走過。

（即時娛樂）