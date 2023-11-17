叠影狙擊｜張慧儀驚喜登場 鄭融演潑辣女人入型入格 (16:27)

黃宗澤、周秀娜、黃浩然等主演的劇集《叠影狙擊》昨晚（16日）一集有新角色登場，包括曾與梁曦（周秀娜飾）有過節的Brittany（鄭融飾），及與利民集團主席涂文諾（黃浩然飾）和新領域集團的楊俊雄（郭政鴻飾）有秘密交易的Mag姐（張慧儀飾）。飾演負責幫神秘「幕後黑手」金夫人做中間人Mag姐的53歲張慧儀，壓軸現身不足2分鐘已霸氣盡露。甚少拍劇的鄭融飾演醫療公司董事，因被出賣而跟梁曦結怨，因此昨晚與以梁曦身分行動的姐姐曉晨（周秀娜分飾）碰頭時連番藐爆及加以奚落。

鄭融說︰「第一日拍攝就要同娜姐做對佢充滿仇恨、情緒複雜嘅內心戲，確係有啲難度，所以需要用時間醞釀情緒，感受被人大力出賣嗰種痛苦先開始拍攝，都算係大挑戰。」談到將在今晚一集中被周秀娜以利器要脅，鄭融說：「嗰場每個動作嘅走位都要非常準確，好認真排咗好多次先可以配合到機位拍攝，確實非常刺激。」

昨晚第3個新登場角色是飾演馬家明（方力申飾）「新歡」的梁靖琪。至於被數落一輪再被狠飛的曉晨，昨晚獨自痛苦與幻想與亡妹傾訴委屈。周秀娜直言拍攝這場戲時很痛苦：「當時係1月仲好凍，坐喺室外醞釀情緒一路keep住震，演嗰場戲好痛苦。」談到兩姊妹同場戲，她說很有難度：「我先著家姐戲服，拍完再換妹妹嘅戲服再拍，由於現場set好晒機位，位置要完全一模一樣，製作組有搵替身坐我隔籬對好位置，但自己要預先諗好情緒至roll機，唔想NG累到人。」

（即時娛樂）