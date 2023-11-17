梁詠琪出道28年 明年4.13首「攻蛋」 粉絲贈畫掀回憶殺 (16:59)

梁詠琪（Gigi）在毫無預警下「報喜」，宣布明年4月13日在台北小巨蛋開騷，舉行「梁詠琪《時間遇上我們》演唱會 」台北站，適逢她出道28年，終如願站上小巨蛋舞台，對梁詠琪來說不僅美夢成真，能首次解鎖「攻蛋」成就，是她音樂生涯里程碑！睽違11年後，再重返台北開騷的梁詠琪，得知能踏上夢寐以求的舞台，不僅直呼「美夢成真」，更開心說：「讓你們久等啦，出道28年的我終於攻蛋啦！」

提及要登上萬人台北小巨蛋場地開騷心情，梁詠琪坦言「期待多過於緊張」，一直把歌迷當成「老朋友」的她表示：「又有一個機會和老朋友聚一聚，從我出道以來，歌迷給我好多支持，當然我在演出一定全力以赴，感謝歌迷28年來無條件支持！」許久沒在台北開唱，梁詠琪除表達期待心情外，更不忘對台粉說：「期待你們來見證我首次攻蛋，一起創造我們 『獨一無二，專屬的特別』！大家記得要搶票囉。」台北站門票將於本月20日（周一）11點，在KKTIX正式開賣。

Gigi將在曲目安排上給歌迷驚喜，除為台北場打造專屬歌單外，更決定把今年在香港巡演的粵語曲目，全部變成100%的國語歌，如此費心的安排，除希望讓台粉能百分百感受到自己出道以來40張專輯的好歌精華外，全新嘗試更是梁詠琪出道28年，給自己的一大挑戰，她表示：「這次要站上台北小巨蛋開唱，我跟監製、音樂總監及排舞老師，就一直思考如何在換歌情况下，又能保有原有主題，這真的是不容易又好玩的事！」

梁詠琪更想藉這個創舉，向曾經合作過的專輯製作人，以及為她寫歌的音樂人致敬，藉著在小巨蛋開唱一次完成「兩個心願」的她表示：「這28年來出過的國語、粵語歌無數，很感謝這些優秀的音樂創作人，也非常希望在整個tour（巡迴）中透過表演，向所有製作人致敬，完整了我28年的心願！」

梁詠琪圈中人緣佳，郭富城、鄭中基、楊采妮、李心潔、許如芸拍片應援打氣，GiGi突然眼泛淚光，因為他們每一位都是陪GiGi成長好朋友，其中與梁詠琪交情甚篤的楊采妮、李心潔、許如芸在為好友攻蛋加油之餘，還特別「預約」明年4.13來台北小巨蛋當粉絲與梁詠琪合唱，郭富城則說：「祝福GiGi以最好的狀態、用最精彩的演出送給你的歌迷，還有就是全力以赴，在夢想的舞台上好好發揮，Good Show！」

台灣鐵粉也趁記者會特別到場應援，其中有位從事插畫藝術家的歌迷，特別帶了一幅自己的畫作送給GiGi，把GiGi出道以來各時期的經典造型透過巧手入畫，不僅呼應這次演唱會名稱「時間遇上我們」，透過每套栩栩如生的畫作造型也掀起全場回憶殺，令梁詠琪直呼「超感動」﹗至於演唱會嘉賓，梁詠琪笑說：「當然有！先讓我保持神秘，說了就沒驚喜啦！」

（即時娛樂）