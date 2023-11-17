林頴彤鄭雋熹穿情侶裝 涉公眾地方擾亂秩序 明年1月再訊 (17:20)

鄭雋熹（左圖）和林頴彤齊以黑白配服裝到場，2人強調並非情侶裝，再重申是好朋友關係。（林祖傑攝）

林頴彤及緋聞男友鄭雋熹等6人，早前涉嫌在公眾地方行為不檢，被控阻礙公職人員及公眾地方作出擾亂秩序的行為等兩罪。今天（17日）繼續於粉嶺法院審理，控方於庭上申請將案件押後，以便聽取法律意見，裁判官宣布將案件押後至明年1月12日，早上9時30分於粉嶺裁判法院續審。

林頴彤及鄭雋熹辦理完手續後，分別乘的士離開粉嶺法院，2人表示同以黑白配服裝到場並非情侶裝，再重申是好朋友關係。鄭雋熹表示案件再押後的確影響製作工作安排，感謝合作單位配合。他稱與無綫快將約滿，暫時未有人與他溝通，他說：「可能因為我是79線關係，對上還有78條線要處理，我諗應該差不多到我，其實我最近兩次接受無綫娛樂新聞台訪問，先同公司有少少關係。」他早前捲入JPEX案，他透露被捕後並未有遭檢控。

林頴彤表示對案件再押後，會以平常心面對，她強調無綫沒有通知要雪藏她，也沒有被暫停工作，而她一早已和公司講，想暫時停工半年報讀「應用營養學及營養補充劑基礎證書」課程，問是否讀完才再投入工作？她則說：「再看到時情况和心態，自己的心態是做了這行很久，現在好想去學自己喜歡的，花多些時間進修，下星期便開學。（想轉跑道？）都有想過，但讀完先再想。」

她表示雖然公司沒有人找她傾過，但她並沒有意興闌珊，她說：「公司給了我好多開心回憶，令我成長了很多，我所有的青春都放了在公司上，只是人大了心態和追求的都不同，才有這個選擇。」對於被指不孝順媽媽，她稱不是好嬲，但媽媽是她最惜的人，她們相依為命，如講到她不孝順，就要為自己平反。

（即時娛樂）