黎明即興跳舞氣氛佳 新歌《人生遊戲》發放正能量 (17:31)

10場《Leon黎明紅館演唱會2023》正在紅館舉行，樂迷對黎明（Leon）今次演唱會內容編排及歌單，都有極佳反應，大讚巨型激光天幕震撼視覺觀感，同時亦成為打卡點，不少樂迷將手機「低炒」，以激光天幕作為背景照自拍。

另一熱話就是Leon唱快歌《聽身體唱歌》時，Leon坐着唱，舞蹈員落力跳。屏幕上可愛兔仔都出現問Leon為何不跳舞？Leon說：「點解唔跳？因為我跳得唔好睇囉！留畀專業dancer跳，我都係專心唱歌。」兔仔再問：「你連『Bom唧』兩下都唔識咩？」Leon笑說：「呢兩下我識，但唔可以不停bom唧bom唧嘛！」說時更即時示範，雙手郁動一下，笑說：「唱歌算啦！」

Leon昨晚說：「有人話Leon坐喺度唱快歌，你都可以㗎﹗啱時間啱感覺就得，我做番我擅長嘅嘢。」觀眾們拍手歡呼支持。不過，當他唱出《Sugar in the Marmalade》時，都有跟着跳舞，觀眾尖叫，現場歡呼聲震天，Leon也忍不住笑出來。

今次演唱會，黎明繼《超平凡人的主題曲》後，再次以人生作為主題，創作新歌《人生遊戲》。《人生遊戲》協同香港知名音樂人何秉舜擔任製作人與編曲，林日曦填詞、WE5譜曲，願生活中不斷奔波勞碌的人們，在稍作歇息時，得到心靈慰藉。詞作通過遊戲隱喻，形象地描繪人生面臨種種選擇與轉折，如聆聽真實「人生遊戲」。

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（即時娛樂）