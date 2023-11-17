羅祝｜洛豪CP「神同步」殺入羅家 陳豪陳茵媺寓拍劇於放閃 (17:53)

無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》（《羅祝》），今晚（17日）播出大結局。昨晚（16日）英華（蔣祖曼飾）大義滅親殺死仁義（鄭子誠飾）後，決心離開祝家返回第八區，臨走前向英台（陳茵媺Aimee飾）及山伯（陳豪飾）送祝福。

解決仁義後，英台做回祝家話事人，並嘗試幫密歐（周嘉洛飾）及麗葉（游嘉欣飾）爭取成婚，可惜遭四大家族極力反對；另邊廂，為了從細媽Dora（江美儀飾）手上救回大哥密林（吳子冲飾）及二哥密田（徐文浩飾），密歐在山伯陪伴下返羅家，2人拍住上與羅家保鑣展開激烈槍戰，最終卻因Dora挾持密林，令拯救行動陷膠著狀態。

昨晚陳豪（阿Mo）拍住嘉洛殺入羅家救人一幕相當有型，不但揸槍姿勢有型有款兼眼神凌厲，加上與嘉洛「神同步」的翻滾動作，獲讚型爆！這邊廂山伯與密歐拍住上大戰壞人驚險刺激，另邊廂獨自留守祝家的英台則冧玩山伯出發前精心設計的「猜謎尋寶」遊戲，並不時展示「心心腰果眼」及甜美笑容，電力驚人！

昨晚另一阿Mo及Aimee「寓拍劇於放閃」場口，還有山伯與英台吃早餐一幕，全程冧到爆。有傳《羅祝》大結局有重要角色死亡，如今結局前山伯與英台表現甜蜜，網民均擔心2人未能大團圓，更預計梁山伯極有可能因為要救羅家壯烈犧牲。

（即時娛樂）