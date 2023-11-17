龔嘉欣餅舖分店愈開愈多 暫放棄結婚 要蛋糕拒要愛情 (18:04)

下周二（21日）是夏文汐58歲生日，與夏文汐曾合演劇集《逆緣》的黎諾懿，送上蛋糕為她提早慶祝。（林蘊兒攝）

龔嘉欣和黎諾懿昨晚（16日）出席一個集團旗下的新餐廳開幕禮剪綵儀式。黎諾懿的太太李潔瑩撐場，龔嘉欣與緋聞男友日籍烘培大師松岡哲也大方合照。久未露面的夏文汐亦有出席，碰巧下周二（21日）是夏文汐58歲生日，與夏文汐曾合演劇集《逆緣》的黎諾懿，送上蛋糕為她提早慶祝。

龔嘉欣正在深圳為無綫新劇《企業強人》開工，事先向劇組請假3小時返港出席活動，完成後匆匆趕返劇組拍攝。她投資的餅店分店愈開愈多，感激背後幕後團隊努力，今年火速開5間，對於在全港不同地區，開夠20間分店的目標距離又近一步。

最近有不少無綫女藝員先後公布結婚喜訊，龔嘉欣替她們開心，她本人則未有好消息：「下月我34歲生日，想掙更多錢先，因為鍾意儲錢，已放棄結婚。以前定下30歲會結婚，可是做人不能貪心，現在要蛋糕﹑不要愛情，再努力事業多幾年先。」

黎諾懿3年前加入飲食集團，生意版圖愈做愈大，謙稱全靠妻兒和龔嘉欣的腳頭好，希望搞更多活動宣傳推廣刺激夜消費。問收入大增會不會加太太家用，黎諾懿聲稱財政向來全交太太管理，見太太平日打扮不太差，相信她經濟穩定；另外，黎諾懿被龔嘉欣埋怨沒獲邀參與旅遊節目《隨懿深度行》，黎諾懿打算寫定建議書留待下次機會。

（即時娛樂）