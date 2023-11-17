梁業@ERROR因減肥啟發靈感 拍新歌MV動作連場被考起 (19:35)

ERROR隊長梁業（Fatboy）最近勤於減肥，而且漸見成績，減肥的過程更讓他靈機一觸，創作出新歌《Jap Jap》，歌曲MV找來大馬女神黃潔琪（Miko）、小薯茄童童（蔡曉童）及胡子彤參與演出，原來當中有段古！

Fatboy近期努力減肥，改變飲食習慣之餘，也狂做運動，但想不到減肥過程，給予他靈感作歌，他說：「呢排一路減肥，減肥好辛苦，因為冇得食好嘢，但為咗可以食更加多嘅好嘢而做運動，見到有人會打拳，就聯想到食嘢嘅『Jap Jap』聲，同打拳出拳嘅『Jap Jap』聲而構思出呢首新歌《Jap Jap》。」

Fatboy將自己這個構思告知作曲兼作詞人James Wu，James在資料搜集時無意中看到童童拍攝有關進食時Jap Jap聲的短片，結果就令這個《Jap Jap》企畫更具體更有畫面！特別是歌詞方面，James與另一填詞人梁栢堅的詞作，不僅寫出Fatboy的想法，而且部分更是他的生活寫照，Fatboy說：「歌詞裏面有幾句：天光要Jap Jap / 叉燒包都俾我Dap Dap ，都好中Point！好正！」

由於《Jap Jap》的誕生其中一個靈感來源是打拳，所以Fatboy化身拳手，在MV中與胡子彤進行拳賽，Miko擔任教練，童童則是他的師父。找來這個陣容組合，原來是有原因，Fatboy道：「為咗增加呢個MV嘅玩味、趣味，所以除咗同胡子彤認真打嘅場面外，亦都有啲看似無聊嘅動畫式對打。其實胡子彤之前喺《黑貓》MV入面KO咗Poki（吳保錡），我今次喺MV內KO番子彤，算係幫Poki報仇，但呢個只係我拍完MV之後，先至諗到嘅說法，至於Miko與童童嘅加入，就令畫面唔會得全男班這麼悶。」

Fatboy舞功了得，跳舞絕對難不到他，這次《Jap Jap》MV拍攝則要應付打拳等動作場面，哪樣較困難呢？Fatboy說：「拍動作戲一定係難過拍跳舞歌，因為拍動作戲真係拍好長時間，又驚穿崩、打得唔好睇，自己始終擅長跳舞，自然容易好多呢！」

（即時娛樂）