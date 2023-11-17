冰上火花‧劇透｜千帆失蹤 火花隊違反限聚令被捕 (19:45)

天城讓出中鋒之位予千帆，似是想握手言和，上到場卻無視隊友搶球進攻，原來讓位只是以退為進之計，兩人之間的矛盾再生。（大會提供 / 明報製圖）

《冰上火花》最後5集，千帆反思自己夢想是當職業球員、是打冰球，或只是想完成百威（柯煒林飾）的遺願，結果陷入迷失當中。（大會提供 / 明報製圖）

陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、林愷鈴、張芷澄等主演的ViuTV劇集《冰上火花》下星期大結局，Ian飾演的千帆雖然獲得球探邀約面試，但另一方面卻要面對仿冰場可能要結業，陷入迷失當中的他突然失蹤。

《冰上火花》第16至20集劇情︰

第16集

Standard League最後一輪比賽，大家努力備戰，希望在球探面前力爭表現，晉升為職業球員。JY（王智騫飾）加入暴風隊集訓，菁英變成雜魚，被迫到精神衰弱。阿豆（張芷澄飾）上場每發每失，信心盡喪。天城（江𤒹生飾）讓出中鋒之位予千帆，似是想握手言和，上到場卻無視隊友搶球進攻，原來讓位只是以退為進之計。千帆風頭盡失，必需找方法爭取球探青睞。

第17集

天城膝患惡化，忍痛離開冰場，但兜兜轉轉發現自己最愛的還是冰球，冒着終生傷殘的風險再次落場。阿達（楊樂文飾）在暴風隊被後輩居上，找人投資搞香港職業聯賽又被嘲笑，內外都面對困境，找不到出路。千帆喜獲球探邀約面試，卻未能得償所願，同時得知家人準備移民，要放售仿冰場單位。千帆反思自己的夢想是當職業球員、是打冰球，或只是想完成百威（柯煒林飾）的遺願？

第18集

千帆到離島尋找拋妻棄子多年的父親（朱栢謙飾）。一直心懷怨恨的他，到埗後才發現原來百威得知自己罹患惡疾後，曾選擇向父親傾訴。千帆失蹤一星期後，阿豆和阿Yu（林愷鈴飾）尋人。其實阿Yu早就知道千帆的去向，卻故意知情不報，是因為她想成為千帆心裏的唯一。千帆不忍父親被迫入院接受治療，於是偷偷接走他。海堤上，千帆背着父親，走上百威生前走過的路，終於明白他創立火花的初心。

第19集

仿冰場租約只剩數天。火花隊各出奇謀籌錢，想買下單位保住大本營，結果還是白忙一場。失意之際，阿達突然帶來消息，香港即將舉辦首個職業冰球賽事！暴風隊會是香港區唯一代表。阿達邀請火花隊加入，一起踏進職業冰球世界！夢想在前，唾手可得，火花隊眾人還是婉拒了。租約完結，大家收拾細軟。最後一次離開仿冰場，火花隊曲終人散？

第20集

火花隊邀暴風隊打友誼賽一決高下。怎料疫情爆發，一切停擺，職業賽的主辦單位欲撤資，阿達千方百計盼能撐到一切復常。然而紙包不住火，阿達所屬的暴風隊受千夫所指。火花隊眾人硬闖冰場想繼續友誼賽，卻因違反限聚令統統被捕。沒了資金，沒了比賽，沒了仿冰場真冰場，沒了職業和業餘。剩下的，只有心中對冰球的那一爍火花。

（即時娛樂）