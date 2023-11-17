馬友旅遊部｜岑珈其挑戰吊橋行到跪地 WinWin騷流利日文 (21:31)

ViuTV全新節目《馬友旅遊部》下星期首播，節目由《男女自然觀察學會》6位原班人馬移師日本拍攝，包括岑珈其、歐鎮灝（George@P1X3L）、葉振弘（Marco@P1X3L）、許寶恆（Alice）、楊安妮（WinWin）和何洛瑤（Sica）擔任主持，成立限定組合「馬友會」，內容包括3個單元：《5+1》抽中者即走、《博士篇》度身訂做內容、《無添加假期》六人虛度日常，帶領觀眾見證6人長時間工作及相處後的關係變化。

下周一晚（20日）播出首集，以《5+1》抽中者即走作為開始，由命運挑選出要離隊的1名「馬友」，並踏上未知之旅，其餘5人則遊覽靜岡縣拍攝。首集岑珈其用「馬神籤筒」，抽籤決定需要離隊的「馬友」。

抽籤前，岑珈其、George、Marco、Alice四人舉手示意不想獨自離隊。抽籤後，行程將分為《5+1》兩部分，分別是限定人數為5人的「馬神」（節目吉祥物）發辦，帶領各位「馬友」遊覽靜岡縣各個B級景點，另一個是限定人數為1人的「不可控行程」，不論是行程或交通，都屬未知之數，該名中籤「馬友」將會獨自面對歷險！

精通日文的WinWin更擔任「馬使」（馬友旅遊大使），率領他們展開旅程。其中前往靜岡縣河流「大井川」上最長的吊橋，岑珈其踏上搖曳吊橋時，更因吊橋搖晃而行到跪地，珈其激勵自己：「為咗老婆同個仔，我得㗎！」

（即時娛樂）