何超盈不滿出席婚宴照片流出 自爆有社恐 只想低調生活 (14:35)

已故賭王何鴻燊四房33歲大女何超盈2019年嫁辛奇隆及誕下女兒辛千覓後一改作風，生活低調少有公開露面，連社交平台亦甚少更新。近日，超盈與林建岳女兒林心兒、彭慧中出席好友婚禮的照片流出，相中的她身形比之前消瘦了不少，完全回復懷孕前的身形。不過，超盈不滿意照片外泄，她先在Ig限時動態上載與林心兒的合照，以英文留言稱「這是唯一得到我同意的照片，謝謝尊重我的私隱」，之後再於微博發文透露心中不快，回覆網民時更自揭有「社恐」。

超盈說︰「最近剛剛參加了一個婚宴，一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』。 因為一些私人理由，所以我對鏡頭還是有點恐慌和希望可以在調整克服自己之前，希望可以低調和慢慢開始分享，可是我還沒有完全準備好 。今天看到新聞，只有少數人擁有那些照片，而且根本報紙連提及都不敢提示從哪裏來的。不想有任何不好的壞的氣場，反正出賣/假圖也不是第一次。向好的方面去想，只有她真的明白我對鏡頭現在的敏感度。我希望可以過着低調的生活，所以她真的一張有我的圖片也不發到出來，而且已用盡所有嘅努力去控制現場的混亂。這一張是我願意她願意的。其他圖別要再用了。我的閨蜜林心兒。」

有網民留言稱聽說她被家族孤立了，超盈說︰「我只是低調，因為有社恐。不好看的照片我有很多，那我怎樣，要不能放過每一個機會要跟小孩子拍照片繼續出門。最好的身材已經過去了，我要接受現實，我現在已經是一位媽媽了，健康就可以啦。」

（即時娛樂）