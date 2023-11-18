躋身叱咤我最喜愛女歌手10強 炎明熹順其自然冇拉票 (15:12)

炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi ）及詹天文（Windy）昨晚綵排台慶演出環節，與一班《聲夢》歌手合唱，惟姚焯菲（Chantel）因身在新西蘭求學未能現身。她們坦言已忘記After Class上次齊人是什麼時候，Gigi說︰「我開個唱時，各成員也有來探班，Chantel更送了自家相冊給我，很驚喜和感動﹗」Windy透露Chantel下月回港時，After Class將齊人演出。她又透露與鍾柔美已錄好新團歌，Gigi聞言說︰「我仍未錄音，應該會在某天錄。」

Gigi打入「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」10強，她感謝大家支持︰「順其自然，做好自己，再唱多些歌曲給大家聽。得獎信心？少少，不是很大的那一種。我向來主張順其自然，相信自己一定可以的！我沒有拉票，知道粉絲們會盡力投票，所以希望自己能做到最好。」

Windy近日被網民讚跳舞比Yumi好，她認為兩人各有不同好的地方，而且風格不同，毋須比較。Windy說︰「我下了很多苦功，希望大家不要經常比較我們。傷感情？不會，我覺得是百花齊放。」Yumi未有不開心，讚Windy跳得好好，她也戥對方開心。Gigi自言跳不到Windy新歌MV舞步︰「他們記舞步超級快，我要更加努力，需要些時日去加油。」

（即時娛樂）