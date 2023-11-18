羅密歐與祝英台｜鄭子誠獲網民力推爭男配角獎︰不敢當 (17:35)

正拍攝新劇的陳豪特別從深圳回港，昨晚和太太陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣、鄭子誠及江美儀等，一同出席《羅密歐與祝英台》大結局活動，陳豪與陳茵媺飾演的梁山伯、祝英台先後喪命，悲劇收場。25集《羅》劇轉眼播完，陳茵媺感觸地說︰「拍攝這套劇時經歷疫情等不少挑戰，而且為角色要花時間練習，真的是台上一分鐘，台下十年功。那麼快播完，很不捨得﹗」

陳豪指《羅》劇是他們婚後首部合作劇集，因不想混淆戲中與現實中的關係，有點抗拒夫妻合作，未知將來還有沒有夫妻檔拍戲機會。談到3個子女可想跟父母一同拍戲，陳茵媺說︰「他們只是好奇，問媽媽為何哭得那麼快，叫我教他們，但我拒絕了，怕他們有樣學樣。劇集播完，我不用再宣傳，有更多時間陪伴，他們最開心。我今天也要分別出席3個家長會，真的很忙﹗」明晚台慶，陳豪稱太太不會出席，他只現身不會表演。談到早前被取笑唱歌走音，他笑言︰「我接收錢工作才會娛樂大家。」

游嘉欣難忘拍攝時被陳茵媺大力掌摑︰「近鏡及遠鏡拍了兩次，所以被摑最少兩巴。為免鏡頭穿崩，拍攝時是真打，或許臉上的粉底厚，未見手指印。我那麼大個女第一次被摑，痛到流眼水！」周嘉洛回憶當日見游嘉欣被摑，自己也心痛。他透露從小已被母親體罰︰「媽媽起初用衣架打，但衣架太脆弱，她打到爛，後來用手打又打到疲累和氣喘。不過，我升讀中學後就沒再被體罰。」

鄭子誠再演奸角被網民力推有資格角逐「最佳男配角」，他說：「不敢當﹗出道以來，都是觀眾給我面子吧了﹗我演討人厭角色，與負面評論只是一線之差，多謝網民讚賞。得獎信心？我近年多演好人角色，今次算是重操故業，所以駕輕就熟。初入行拍劇時，10次有8次也演奸角，我當時很希望『從良』，但原來好人難做。當年在《真情》裏的角色喪盡天良、殺人放火，沒比那個角色更盡。我希望演奸得更立體、有可歌可泣故事背景的角色。」

（即時娛樂）