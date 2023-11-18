AK拒因緋聞再避忌甫相︰唔想為大家啲幻想影響生活習慣 (22:09)

AK強調以後不會再因緋聞而避忌，會如常在社交平台分享照片，不會再因外界的幻想而影響自己的生活。（網上片段截圖 / 劉永銳攝 / 明報製圖）

江𤒹生（AK）早前在日本見證好友求婚成功，有網民後來發現AK的緋聞女友麻利亦有同行。事件引起粉絲熱議，有人質疑AK不是單身，在Telegram（Tg）群組留言「佢點會係單身吖，嗰個人咪同行一齊喺相入面」，AK看到後忍不住發火反擊，反問「同行就叫拍拖咩？唔該大家唔好咁無聊，男女之間一定只係得愛情咩」。他又表示有自由跟誰做朋友，承認與麻利以「family」相稱，代表兩人感情好，不覺得有什麼問題。

AK今日隨MIRROR出席《12怪盜》電影互動體驗場，活動後受訪時就事件說︰「冇咩需要解釋，已傳咗很耐，講到口臭！我個朋友都有其他發展機會，搞到其他人就唔好。如果話我唱歌或跳舞唔好，呢個係我問題，我可以承受，但朋友係局外人，影響朋友生活就唔好。我以後唔會為避忌而唔喺社交網放相，唔想為大家啲幻想而影響自己生活習慣。」

談到他與隊友呂爵安（Edan）、姜濤、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）及盧瀚霆（Anson Lo）一同打入「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」10強，AK稱會投尹光一票。隊長楊樂文（Lokman）亦讚尹光很厲害，得獎呼聲高，他也想投尹光一票。去年得獎的Anson Lo稱沒冧莊壓力，也沒有覺得誰是勁敵。他強調對獎項隨緣，因此不會拉票。

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（即時娛樂）