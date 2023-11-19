張敬軒遇車禍 維修費逾30萬 聞尹光入圍喜愛男歌手感開心 (12:53)

張敬軒和林家謙昨晚（18日）舉行拉闊音樂會，2人騷後受訪，軒仔表示因病令音樂會延期感內疚，他說：「新加坡去澳洲機程冇戴口罩，我開頭都驚COVID，墨爾本開始唔舒服，到悉尼就喉嚨痛，要食類固醇撐一晚，第二朝冇聲，失聲5日，最後都係睇中醫先開到聲，不過要食蛤蚧，我都就嚟食到變蛤蚧。」林家謙聞言道：「蛤蚧邊有咁大隻？」軒仔則更正他蛤乸不是蛤蚧，還指被他形容為頂心杉的林家謙平時不說話，不會考慮合作做棟篤笑。

軒仔更自爆最近禍不單行遇車禍，他說：「架車被撞得幾傷，維修費要30多萬，我就冇咩事，有落車執番啲碎片，個車牌四個號碼撞剩一個，真的要攞碌柚葉冲涼。」問林家謙可會多嘗試跳唱？他則道：「冇必要唔會。」

尹光與軒仔和林家謙躋身《2023年叱咤樂壇流行榜頒獎禮》「我最喜愛的男歌手」十強，問怕不怕尹光對他們奪獎有威脅？軒仔說：「我見到尹光哥哥入十強真係好開心，就算我坐咗咁多年，都覺得呢個獎好刺激，因為係會有奇蹟嘅，好似古生（古天樂）咁多年冇出過歌，呢個係好神奇獎項。」

林家謙就自覺從不會威脅到其他歌手，他說：「我都有機會可以上台喎，因為佢（尹光）唱我嘅《一人之境》，可唔可以叫埋我上台同佢分享呢個榮耀？」

相關新聞：拉闊騷｜林家謙變「林家Mean」窒張敬軒 自嘲跳舞冇廉恥

（即時娛樂）