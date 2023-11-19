日本18種住法｜周吉佩參觀96呎納米樓勁感觸 李佳芯體驗入住和尚家庭 (13:18)

由李佳芯（Ali）、周吉佩主持的《日本18種住法》，明晚（20日）播出的第4集，主題是「守護」，日本因人口老化及鄉郊地區人口凋零等問題，出現不少荒廢老屋，當地政府為吸引更多外來人入住，將老屋以超低價錢、甚至免費租出或賣出，成功吸引熱愛日本文化的外國人入住，吉吉在節目中走訪四國的愛媛，探訪一對來自溫哥華的情侶以及一位來自紐約的女生。

來自溫哥華的Mika、Jesse兩年前以象徵式3萬日圓（約1553港元）租入單位，屋主後來退回1萬日圓（約517港元）給他們，以感謝他們幫忙清走家中雜物！Mika和Jesse回想入住時，屋子已荒廢7年，當時雪櫃還留有食物，但2人未有被惡劣情况嚇怕，更落手落腳翻新屋子，吉吉採訪期間化身裝修工人幫忙翻新屋子，獻出人生第一次劈柴。

來自紐約的Bethany，本想到日本體驗鄉下簡單生活，卻意外找到終生幸福，之後Bethany與新婚老公居於深山老屋，村內老人由原本較難接受外人、到最後被Bethany打動而將其視為家人，更希望Bethany生小朋友，為村子增添活力！在Bethany家借宿一晚的吉吉，整個晚上不斷地捉蟋蟀和拍蚊難以入眠，吉吉難適應：「野外廢屋，真係冇咁易住得慣！」

後晚（21日）播出第5集，主題是「快樂」，Ali去到京都的美山町參觀被時代淘汰的茅草屋，更會拜訪茅草屋師傅學習這門傳承百年的手藝，Ali幫手搬茅草之餘，還落手落腳製作屋頂，獲師傅讚Nice！之後Ali去到京都著名的本能寺，入住和尚家庭，日本的和尚與普通人無異，可以組織家庭兼食肉飲酒。

Ali入住本能寺執事長佐藤先生的家，今年53歲的佐藤在20歲起開始做和尚，與一見鍾情的太太拍拖一年便結婚，並誕下一子。風趣幽默的佐藤閒時動作多多，逗得Ali非常開心。Ali入住日本和尚家後有感而發：「我睇到和尚最真實、放鬆嘅一面，一個喺寺院建立，充滿歡樂嘅家。」

另邊廂，吉吉去到東京參觀不足100呎的納米樓。日本有一種住屋叫「極小公寓」，佔地不大，但內裏有13至33個單位；雖然每個單位只得96呎，但大受年輕打工仔歡迎，有8成住客不超過30歲。吉吉分別參觀了調酒師平田一輝和美髮師蛭川萌菜的家，兩人的蝸居雖然狹窄，但生活自在快樂，吉吉說：「原本覺得96呎嘅納米樓好細好難住，但原來量度一間屋嘅大細，唔一定要用尺，可以用心態。」

（即時娛樂）