咔嚓中歐｜梁凱晴愛上街拍任影唔嬲 楊潮凱談相機背後小故事 (13:35)

梁凱晴在柏林化身「一日限定街拍女模」；楊潮凱暢談菲林相機及鏡頭背後小故事。（大會提供）

由楊潮凱、梁凱晴（Carina）主持的《咔嚓中歐》，逢周六晚8點J2播映。節目昨晚（18日）播出首集，「入坑攝影」逾10年的潮凱帶領攝影新手Carina，穿越柏林大街小巷，搜尋二手相機及嘗試不同攝影風格，享受拍照樂趣。

今集2人到訪柏林最知名的菲林冲曬店，了解菲林處理過程。從未踏足冲曬店的Carina表現好奇，又與潮凱幫手切割菲林，Carina成功技能解鎖，反觀潮凱手多剪爛菲林，要向老闆道歉，場面搞笑。

前年港姐亞軍的Carina化身「一日限定街拍女模」，讓該菲林冲曬店店主兼菲林發燒友Chris，及街頭攝影師Frankie做龍友，拍下Carina不同角度，展示最美一刻。Carina亦非常投入，攞住公仔不停擺甫士，又戴公仔冷帽賣萌，樣子甜美。

值得一提的是，兩位攝影大師以非一般角度拍攝，照片並非半身或全身照，會近距離隨意按下快門、或只拍大頭及特寫，完全是free flow玩法。

Carina坦言享受這種街拍模式：「我平時企定定影，佢哋影相手法同我以往見過嘅唔同，隨手或者我行過，或者做啲動作都會影，後尾睇番啲相都好有感覺，好自然！」Carina又在柏林的麵包店當「外賣妹」，幫攝製隊買早餐，並與潮凱結伴歎杏仁角酥、車厘子果醬德式冬甩及梅子果醬德式冬甩等，十分識歎。

節目中，潮凱分享選購二手菲林相機要點，並曬冷帶到德國的「架生」，暢談菲林相機及鏡頭背後小故事，當中一部經常跟身的相機加鏡頭，現時巿價達10萬港幣！潮凱又透露其中一部相機是他「衰衝動」的後果：「有日拍完戲覺得演得唔好，唔開心去咗尖沙咀行街，就喺好唔理智情况下，做咗好衝動嘅事情（買相機）！」潮凱又搞笑叮囑製作組要刪走相關訪談片段：「唔好畀我老婆見到！」

（即時娛樂）