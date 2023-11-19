68歲周潤發參加半馬 2.5小時內完成賽事：第一次跑算係咁 (15:12)

發哥透露明年1月再挑戰半馬，但沒想過跑全馬：「我嘅體力唔可以應付5小時運動，2個半小時已經係我極限，真係唔得。」（林祖傑攝）

68歲周潤發在兩個半小時內完成半馬賽事，他表示：「跑就唔攰，係同啲人打招呼攰，一路叫住『發哥加油』，我就不停『多謝』。」（林祖傑攝）

68歲周潤發再度出戰馬拉松，今晨（19日）參加首屆港珠澳大橋香港段半馬挑戰賽，全黑運動服上陣的他，首次出戰半馬成績達標，以2小時27分56秒跑畢約21公里賽道，衝線時獲大批跑手高呼大讚：「發哥好嘢！」發哥分享賽後感：「感覺好舒服，天公造美，又不是太曬，有點海風，也不是太多斜路，好舒服，我第一次跑算係咁。」

發哥返回集合地點亞洲博覽館稍作休息，再接受傳媒訪問，他表示跑半馬並不辛苦，都是按照自己體力去跑，跑得好開心，他笑道：「跑就唔攰，係同啲人打招呼攰，一路叫住『發哥加油』，我就不停『多謝』。」發哥指黎明說空肚食早餐沒事，但他就不敢喝水，怕跑到中途要排隊去廁所麻煩。

他透露明年1月會再挑戰半馬，但沒有想過跑全馬，他說：「我嘅體力唔可以應付5小時運動，2個半小時已經係我極限，真係唔得，𠵱家每日都跑作準備。」

發哥笑指已轉了跑步做職業，現在不做演員改做運動員，他表示也有留意楊紫瓊及梁朝偉於各國電影頒獎禮奪獎，亦恭喜他們，問可會「出山」再和2人合作拍戲？他說：「有機會嘅，有希望嘅，如果冇咪繼續跑步，我暫時未有戲拍，跑住先囉！（未完全轉職業？）未未未！我今日都攞咗兩個牌，一個係證書、一個係2個半小時內完成嘅獎牌，如果唔得，我就打算喺淘寶淘兩個返嚟。」他表示跑完十分高興，晚上會留在家中睇《萬千星輝賀台慶》。

發哥不敢叫明星跑友參加半馬，他說：「要佢哋肯先得，佢哋多嘢做嘛！人哋要搵食，要畀時間人瞓覺先得，拍戲要捱更抵夜，唔夠精神跑真係會死，唔係講笑。」問可會邀不用拍戲的好友Do姐（鄭裕玲）一齊跑，他指Do姐正忙於做YouTuber，至於他又可會考慮開網上頻道節目加入YouTuber行列？他即道：「唔會，搞呢啲好忙，要人哋Subscribe同撳鐘仔，唔好煩人哋啦，一個人跑步舒服啲。」

胡諾言亦同場參加賽事，但組別比發哥遲起步，他表示過去幾年參加了3屆全馬之前，也曾參加過一次半馬，當大家知道他參賽，個個問他會否見到發哥，他說：「節目《流行都市》同事和監製，甚至我老婆，都叫我見到發哥記得影張相，我都唔知見唔見到，又驚影相影響到大家跑步，如果見到我會同發哥點頭微笑。」

（即時娛樂）