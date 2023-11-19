姜卓文演音樂劇《三少爺的劍》 姜大衛讚叻仔︰對白多到我背唔到 (17:07)

姜卓文（細John）有份主演的音樂劇《三少爺的劍》日前首演，細John的父母姜大衛和李琳琳、陳嘉上導演、陳善之、葉童等捧場支持。導演兼編劇胡恩威於演出後對現場觀眾說︰「我一直希望改編古龍先生的武俠小說成為舞台劇，但花了很長時間也找不到他的版權，後來一次機緣巧合下與我的學長陳嘉上導演聯絡上，他幫我找到《三少爺的劍》版權持有公司，所以我真的非常多謝陳嘉上導演的幫忙﹗」

陳嘉上導演受訪時感謝胡恩威對《三少爺的劍》的熱情支持和喜愛，很高興他能將原著的精髓呈現出來。陳嘉上說︰「當今的電影、戲劇和文學作品中，有些人會借用古龍的名字和元素，卻改變了原著的本質。然而，音樂話劇《三少爺的劍》通過精心的劇本和製作，成功保留了古龍小說的精髓，並將其發揮得淋漓盡致。這種能夠讓觀眾聯想到古龍小說原汁原味的感覺，確實是一個令人驚喜的體驗。」

姜大衛讚兒子「幾叻仔」，他笑言︰「那麼多對白，我就背不到了，但回家後會再指點他一下。」李琳琳說︰「我覺得『進念 十二面體』的演出是很另類的，但每次也令我很驚喜，舞台設計、聲音和音樂、造型服裝也非常好，希望他們屢創新高﹗」葉童問姜卓文︰「究竟你在戲內說了多少次殺殺殺死死死的字？」姜卓文說已多到數不到。葉童再說︰「你演得非常好，只要保持做回三少爺，很Cool、很型，你又靚仔，就可以了﹗」

（即時娛樂）