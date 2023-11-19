洪嘉豪急性氣管敏感 陳蕾冷病 MC唱到走音 盼攞歌曲獎 (16:42)

MC亦同病相憐，獻唱《抽》出現走音，向台下粉絲解釋因為唱Live不時會有類似情况。（劉永銳攝）

洪嘉豪、陳蕾、MC張天賦昨晚（18日）到西九文化區竹翠公園，為博愛醫院籌款的《博愛SO ME SHOW MUSIC音樂會》演出。

3人均受天氣影響而身體不適，演出各陷走音邊緣，洪嘉豪自爆開騷前急性氣管敏感，一度感呼吸困難。騷後訪問時仍見他雙眼通紅，懷疑過敏反應有關，但未清楚致敏原因：「有次開騷因為飲了羅漢果水而致敏，今次就沒有飲。有想過將歌酬分予陳蕾和MC，請他們代我唱，好彩開騷前及時飲花旗參、暖水、食藥、食喉糖才舒緩到。」他懷疑是急性氣管收窄，稍後會看醫生。

聲音略帶沙啞的陳蕾受天氣轉變影響而冷病，下午綵排時發不出聲。MC亦同病相憐，獻唱《抽》出現走音，向台下粉絲解釋因為唱Live不時會有類似情况。他說：「如果不是大走音都是好事，因為大家都會記得，是很好的經驗。其實下午綵排已唱到走音，如果有粉絲錄低，不介意放在社交網分享。」

MC成為叱咤「我最喜愛的男歌手」10強之一，信心方面交粉絲做決定，因為是一人一票，不想給他們太大壓力。提及尹光是不是勁敵？MC答：「我很喜歡看爆冷，如果他得獎會很開心。（自己是大熱還是冷門？）我對自己的歌有信心，較想得到歌曲獎。」

陳蕾則是叱咤「我最喜愛的女歌手」10強之一，她表示每年女歌手賽果都很難估計，各有好作品又不同個性。至於入5強信心，陳蕾說：「獎項順其自然，不想給粉絲太大壓力去投票，只要他們聽我們唱歌，買飛看演唱會已是最好支持，獎項只是額外的虛榮。」

（即時娛樂）