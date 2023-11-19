女團Me&首次參加戶外騷勁緊張 馮允謙投尹光攞男歌手 (17:09)

寰亞女團Me&最近成軍，昨晚（18日）首次參加大型音樂會，3位成員譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）及連家穎（Vian）獻唱新歌《Eye to Eye》。3人台上表現落力，首次以女團身分演出，心情緊張又興奮，互派定心丸，不過也有發生蝦碌：「一開始有點誤會，原本我們出場是企定，才開始表演，但當時一上到台，就匆匆行出去，好彩沒有造成影響，唱現場也沒有走音，全靠平日多練習真的很有用。」

Feanna不敢對自己表現評分，覺得仍有很多進步空間，但讚賞隊友演出值100分。Vian認為自己表現合格，因已付出努力和享受演出。隊長Mandy則覺得大家演出有默契，所以值60至70分。問到身穿牛仔小背心跳舞時不經意騷性感，Mandy解釋平時較少露身材，偶然才會覺得珍貴。

馮允謙兩星期前患氣管炎至今仍未痊癒，昨晚演出唱到高音位失準，狀態一般，幸台下粉絲陪著唱，故請求大家勿將他的唱歌走音片段上載社交平台。現時仍有服藥，不過近期工作忙，未能請假休息。他解釋：「因為12月中將推出新碟，所以最近忙於錄音。可是病仍未完全好，錄音時唱高音還是差少少。」

今年叱咤「我最喜愛的男歌手」候選名單，馮允謙未能打入最後10強，但他按照早前對粉絲許下的承諾，在社交平台自貼黑圖以示答謝，他未感失望：「入到12強已很開心，自己也沒想過能入到10強。我對獎項抱平常心，但爸爸很喜歡尹光的歌《Dear Myself》，如果尹光得獎都幾得意，我也會投他一票。」

（即時娛樂）