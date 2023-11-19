炎明熹跟「奶爸」合唱冇壓力 李克勤讚Gigi有進步：希望無綫惜住佢 (17:36)

李克勤讚Gigi有無限可能性，每次見她都成長不少，有蛻變及有進步，但可愛、得意性格沒變，盼無綫繼續惜住她。（鍾偉茵攝）

炎明熹（Gigi）、李克勤、許靖韻、陳宗澤、女主播可宜今天（19日）到沙田出席賽馬活動，克勤之前飛來飛去演出，回港工作重遇很多朋友，他表示特別開心，不過翌日又出發美國東西岸開騷，之後也轉飛5、6個地方工作，預算忙到聖誕才休假陪家人，他笑說：「聖誕可能出埠玩，但都唔到我話事，我喺屋企地位低。」太太盧淑儀早前生日，克勤避談有沒有送禮物給愛妻，只稱有安排食飯慶祝。對於太太被讚嫩肌似少女，克勤說：「佢生日，多得大家畀面！」

講到18歲Gigi出道不久，已經歷演唱會延期，比他更厲害，克勤指受Gigi邀請，本來已度期睇騷捧場，無奈受颱風影響：「我問佢幾時再做，佢話要返學，所以要出年，Gigi有無限可能性，每次見佢都成長唔少，有蛻變有進步，但可愛、得意性格冇變，希望無綫繼續惜住她。」

見到Gigi那麽可愛，有沒有想過添家庭成員生女？克勤尷尬笑說：「我年紀大喇，我大仔都16歲，所以跟Gigi唱情歌會滴汗，我就當自己演員去演繹，但拖手可免則免，希望下次唱勵志歌。」問他可會介紹兒子給Gigi認識？他說：「佢（Gigi）好忙，讀書好多同學仔，佢幾時會拍拖呢？拍《聲生不息》時我問過佢，佢話暫時唔會，因為冇時間。」

Gigi在48小時內連跑四場公開演出，她表示時間過得充實和開心，而活動上能與《聲夢傳奇》「奶爸」李克勤合唱《合久必婚》，彼此有種熟悉感，非常放心，沒有壓力：「我哋綵排時間好短，但有傾談交流，知道佢有睇我喺澳門演出，應該有聽我唱新歌《Only for Me》。」

她的處女個唱受颱風影響延期，相對入行多年的克勤卻未遇過，有沒有跟對方分享相關經驗？Gigi笑說：「唔敢當，克勤擁有豐富經驗，我因為12月要考試，個唱要延至明年再辦，11月底我開始閉關讀書。」考試後，是否趕及聖誕、元旦的出關賺外快，Gigi稱不知道有黃金檔期這回事，一切順其自然，但打算趁冬至回鄉跟家人食飯團聚。

（即時娛樂）